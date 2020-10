شتاء برائحة منعشة.. 7 طرق للاستفادة من الحمضيات في موسمها

View this post on Instagram

Lemon tarte تارت الليمون مكونات الطبقة الاولى : ١٣٦ غرام من بسكوت الدايجستيڤ ٢ ١/٢ ملعقة كبيرة (٣٢غرام) سكر ١/٣ كوب (٧٦غرام) زبدة غير مملحة، مذابة. مكونات الطبقة الثانية (الحشوة): ٣ صفار بيض ١ ملعقة كبيرة برش قشر الليمون علبة حليب مكثف محلّى ١/٢ كوب (١٢٠مل) عصير ليمون طازج ١/٤ كوب (٥٦غرام) كريمة حامضة أو جبن كريمي طريقة التحضير: سخّني الفرن على درجة ٣٥٠ لتحضير الطبقة الاولى: اطحني بسكوت الدايجستيڤ في محضرة الطعام حتى يصبح فتات ناعم. ثم ضعيه في وعاء للخلط، اخلطي السكر مع البسكوت ثم اضيفي الزبدة وباستخدام الشوكة اخلطي حتى تتشرب الزبدة بشكل متساوي بالبسكوت. ثم ضعي الخليط في طبق خاص للباي بحجم ٩ انش، وزّعي الخليط مع الضغط عليه قليلاً ليشكل طبقة متساوية مع رفع جزء من الخليط لعمل حافة للفطيرة. اخبزيها في الفرن حتى يصبح لونها بني ذهبي لحوالي ١١-١٣ دقيقة. اخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد تماماً (في هذه الأثناء حضّري الحشوة). خففي حرارة الفرن الى ٣٢٥. لتحضير الحشوة: اخفقي صفار البيض وبرش الليمون. ثم اضيفي الحليب المكثف المحلى واستمري بالخفق، ثم اضيفي عصير الليمون والكريمة الحامضة واخفقي حتى يتجانس الخليط. ضعي الخليط جانباً ليرتاح لحوالي ١٥ دقيقة (ليعطيها وقت حتى تزداد سمكاً قبل سكبها فوق طبقة البسكوت) اسكبي خليط الحشوة فوق طبقة البسكوت بعد ان تكون بردت ووزعيها بشكل متساوٍ. ثم اخبزي الفطيرة في الفرن لمدة ١٥-١٦ دقيقة. اخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد على شبك لمدة ٤٥ دقيقة، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ٤ ساعات.

