شتاء برائحة منعشة.. 7 طرق للاستفادة من الحمضيات في موسمها

يبدأ موسم الحمضيات من منتصف الخريف وحتى آخر الشتاء، وغالبا ما تتناوله العائلات كفاكهة أو عصير، وهو في كل حالاته يحتوي على فيتامين "سي" (C)، و"بي" (B) ونسبة عالية من المعادن المفيدة للصحة مثل البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم وحمض الفوليك والبكتين والكالسيوم.

ويساعد تناول الحمضيات طازجة على مكافحة الجذور الحرة (مصطلح يدرجه الخبراء كمسبب لأمراض السرطان وأمراض أخرى) كون فيتامن "سي" مضادا للأكسدة، ويقوي جهاز المناعة، ويعمل على تعديل المزاج، خاصة مع استنشاق رائحة قشره.

كما أن لها فائدة في تخفيض ضغط الدم بسبب فيتامين "بي" الذي يحافظ على صحة القلب ويساعد في عملية الهضم بشكل صحي ويخفف خطر تشكل الحصى في الكلى.

ويمكن الاستفادة من الحمضيات واستخدامها في الأطعمة والحلويات والتجفيف وكزيت عطري.

1- تارت الليمون الحامض

تقول فاتنة ضاهر (مؤثرة الطعام) إنها تستفيد من موسم الحمضيات فتستخدمه في الأطعمة والحلويات، وأكثر ما يحبه أولادها هو تارت الليمون الحامض وبودينغ الحامض أو البرتقال.

يحتاج الأمر إلى 150 غراما من البسكويت، و50 غراما من السكر، و80 غراما من الزبدة لتحضير العجينة، يطحن البسكويت ويخلط بالسكر والزبدة ويوضع في صينية بالفرن مع تشكيل حافة على الجوانب.

أما الحشوة فتحتاج إلى 3 صفارات بيض، وملعقة كبيرة من برش الليمون، وعلبة متوسطة من الحليب المركز، ونصف كوب من عصير الليمون، وربع كوب من الكريما الحامضة أو الجبن الكريمي.

بعد خبز البسكويت لربع ساعة تترك العجينة لتبرد، ويخفق صفار البيض مع برش الليمون، ويضاف العصير والكريما حتى يتجانس المزيج، ويترك ليرتاح ربع ساعة.

تسكب الحشوة الكريمية على العجينة بعد أن تبرد ثم توضع حوالي ربع ساعة في الفرن، وبعد الانتهاء تترك لتبرد ثم توضع 4 ساعات في الثلاجة.

بودينغ الليمون وصفة سهلة يحبها الكبار والصغار (بيكسلز)

2- بودينغ البرتقال أو الليمون

وتسميها فاتنة "مهلبية بالليمون"، فتضع 4 أكواب من الحليب، و3 ملاعق نشا مع نصف كوب سكر، وكوب قشطة، وملعقة صغيرة فانيلا، وبرش ليمونة.

تخلط هذه المكونات باردة، ثم توضع على النار لتشتد ثم توضع في أكواب في البراد، وتشكل الطبقة الأولى من المهلبية.

أما الطبقة الثانية فتحتاج إلى نصف كوب من الحليب المكثف، ونصف كوب من عصير الليمون، وملعقة نشا.

تخلط المقادير وتوضع على النار لتشتد، وتصب بهدوء فوق الطبقة الأولى في الأكواب، ثم تترك في الثلاجة لمدة 4 ساعات وتؤكل باردة.

ويمكن الاستعاضة عن الليمون بالبرتقال، وبالتالي برش الليمون ببرش البرتقال.

مربى البوملي بطريقة فاطمة التي تعده من القشور (الجزيرة)

3- مربى قشور البوملي

من جهتها، لا تترك فاطمة حمية جزءا من الحمضيات من دون استخدام، من القشور إلى اللب، كما تقوم بتحضير مربى أبو صفير ومربى البرتقال والحامض والجريب فروت ومربى البوملي.

تقشر فاطمة البوملي بشكل طولي، ثم تبرش القشرة الخارجية، وتشكل القشور كما تريد وتثبتها بأعواد الأسنان، ثم تنقعها بالماء لمدة 3 أيام مع تغييره بشكل مستمر، تعصر القشور في كل مرة حتى تتخلص من الطعم المر.

بعدها تضع السكر والماء حسب كمية القشور وتعصر القشور من ماء النقع، وتغلي القطر، وتنزلها لتتركز، مع رشة ملح ليمون كي لا يتجمع السكر ويفسد المربى، وتقدمها مزينة بالمكسرات أو الورد.

وتقول فاطمة إن مربى قشور البوملي من أشهى المربيات التي صنعتها نظرا لطعمه الفريد.

مربى قشور البرتقال من صناعة فاطمة وأيضا قشور برتقال مجففة لاستخدامها في الطعام (الجزيرة)

4- القشور المجففة

وتستخدم في الطبخ أيضا، وتتحدث فاطمة عن طريقة لاستخدام الحمضيات المجففة في الطعام، وتقول إنها تجفف كل قشور الحمضيات وتستخدمها كمنكهات في معظم المأكولات والحلويات والعصائر.

تطحن بعضها خشنا لتصنع منه الحلوى للضيافة، وتجفف البعض من دون طحن لاستخدامه في سلق اللحوم والدجاج لإزالة الزفرة وإعطاء نكهة منعشة، كما تضعها في خليط الزهورات الشتوية، وتستخدمها أيضا كبهارات في الأكل.

View this post on Instagram A post shared by FATINA DAHER🇱🇧فاتنه ضاهر (@fatinas_recipes) on Aug 13, 2019 at 4:19am PDT

5- السلمون بالبرتقال

أما الشيف فاتنة فتحضر صلصة الحمضيات للسمك والدجاج، وتحضر صلصة الليمون (من الحامض والبرتقال بشكل متساو) وتضيف إليهما العسل والثوم والزنجبيل، وتترك المزيج يغلي حتى يتكثف، ويوضع مع سمك السلمون المقلي أو المشوي أو مع الدجاج، وتقدم إلى جانبه الأرز أو المعكرونة المسلوقة، مع تزيين الوجه بالحبق (الريحان) أو البقدونس.

يمكن تخزين عصير الليمون في الثلاجة لمدة 4 أشهر (بيكسلز)

6- تجميد (تفريز) عصير الليمون الحامض

وتقول نهاد زعيتر إنها تعمل في الشتاء على تجميد عصير الليمون الحامض، لاستخدامه عندما يصبح غالي الثمن ولا طعم له خارج الموسم، أي في الصيف.

تعصر نهاد الليمون الحامض، وتصفيه جيدا، وتضعه في العبوات المخصصة للثلج على شكل مكعبات، وتحفظه في الفريزر لمدة 4 أشهر، وتقول إن طعمه كالطازج تماما، وتستخدمه لليموناضة (عصير الليمون المحلى) والسلطات وكافة المأكولات.

زيت الليمون العطري يستخلص من القشر بطريقة الضغط أو العصر البارد ويستخدم للاستنشاق وتعطير البيت (بيكسلز)

7- زيت الحامض العطري

تقول الصيدلانية مها مجذوب إنها تستخلص زيت الحامض العطري لاستخدامات عديدة.

وتضيف أن أسهل الطرق لاستخلاص الزيوت العطرية تتم مع الحمضيات، إذ يستخدم قشرها بطريقة الضغط أو العصر البارد، وتستخدم كزيوت عطرية للاستنشاق وتعطير رائحة البيت.

كما أنها نافعة جدا إذا خلطت مع الزيوت النباتية المغذية كالأفوكادو في توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والكلف.

وتؤكد على عدم استخدامها في الشمس، لأنها تعطي مفعولا عكسيا، وتنصح باستخدام أي كريم يحتوي على زيوت الحمضيات في الليل حصرا.