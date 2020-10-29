شتاء برائحة منعشة.. 7 طرق للاستفادة من الحمضيات في موسمها

قلة حركة الأطفال بسبب عدم الذهاب إلى المدرسة وتناول الطعام لملء وقت الحجر المنزلي تسبب زيادة وزنهم، وهنا يأتي دور الأهل ليميزوا متى يجب تناول الطعام أو التوقف عنه.
يبدأ موسم الحمضيات من منتصف الخريف وحتى آخر الشتاء، وغالبا ما تتناوله العائلات كفاكهة أو عصير، وهو في كل حالاته يحتوي على فيتامين "سي" (C)، و"بي" (B) ونسبة عالية من المعادن المفيدة للصحة مثل البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم وحمض الفوليك والبكتين والكالسيوم.
ويساعد تناول الحمضيات طازجة على مكافحة الجذور الحرة (مصطلح يدرجه الخبراء كمسبب لأمراض السرطان وأمراض أخرى) كون فيتامن "سي" مضادا للأكسدة، ويقوي جهاز المناعة، ويعمل على تعديل المزاج، خاصة مع استنشاق رائحة قشره.
كما أن لها فائدة في تخفيض ضغط الدم بسبب فيتامين "بي" الذي يحافظ على صحة القلب ويساعد في عملية الهضم بشكل صحي ويخفف خطر تشكل الحصى في الكلى.
ويمكن الاستفادة من الحمضيات واستخدامها في الأطعمة والحلويات والتجفيف وكزيت عطري.
تقول فاتنة ضاهر (مؤثرة الطعام) إنها تستفيد من موسم الحمضيات فتستخدمه في الأطعمة والحلويات، وأكثر ما يحبه أولادها هو تارت الليمون الحامض وبودينغ الحامض أو البرتقال.
يحتاج الأمر إلى 150 غراما من البسكويت، و50 غراما من السكر، و80 غراما من الزبدة لتحضير العجينة، يطحن البسكويت ويخلط بالسكر والزبدة ويوضع في صينية بالفرن مع تشكيل حافة على الجوانب.
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Lemon tarte تارت الليمون مكونات الطبقة الاولى : ١٣٦ غرام من بسكوت الدايجستيڤ ٢ ١/٢ ملعقة كبيرة (٣٢غرام) سكر ١/٣ كوب (٧٦غرام) زبدة غير مملحة، مذابة. مكونات الطبقة الثانية (الحشوة): ٣ صفار بيض ١ ملعقة كبيرة برش قشر الليمون علبة حليب مكثف محلّى ١/٢ كوب (١٢٠مل) عصير ليمون طازج ١/٤ كوب (٥٦غرام) كريمة حامضة أو جبن كريمي طريقة التحضير: سخّني الفرن على درجة ٣٥٠ لتحضير الطبقة الاولى: اطحني بسكوت الدايجستيڤ في محضرة الطعام حتى يصبح فتات ناعم. ثم ضعيه في وعاء للخلط، اخلطي السكر مع البسكوت ثم اضيفي الزبدة وباستخدام الشوكة اخلطي حتى تتشرب الزبدة بشكل متساوي بالبسكوت. ثم ضعي الخليط في طبق خاص للباي بحجم ٩ انش، وزّعي الخليط مع الضغط عليه قليلاً ليشكل طبقة متساوية مع رفع جزء من الخليط لعمل حافة للفطيرة. اخبزيها في الفرن حتى يصبح لونها بني ذهبي لحوالي ١١-١٣ دقيقة. اخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد تماماً (في هذه الأثناء حضّري الحشوة). خففي حرارة الفرن الى ٣٢٥. لتحضير الحشوة: اخفقي صفار البيض وبرش الليمون. ثم اضيفي الحليب المكثف المحلى واستمري بالخفق، ثم اضيفي عصير الليمون والكريمة الحامضة واخفقي حتى يتجانس الخليط. ضعي الخليط جانباً ليرتاح لحوالي ١٥ دقيقة (ليعطيها وقت حتى تزداد سمكاً قبل سكبها فوق طبقة البسكوت) اسكبي خليط الحشوة فوق طبقة البسكوت بعد ان تكون بردت ووزعيها بشكل متساوٍ. ثم اخبزي الفطيرة في الفرن لمدة ١٥-١٦ دقيقة. اخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد على شبك لمدة ٤٥ دقيقة، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ٤ ساعات. . . . . #Foodie #foodporn #foodphotography #recipeoftheday #recipes #blogger #chef #pictureoftheday #cooking #easy #cheesy #mealprep #healthyfood #healthy #desserts #FatinasRecipes #cake #sweet #photooftheday #وصفات #وصفات_بالفيديو #طبخات #طبخات_سهله #طبخ
أما الحشوة فتحتاج إلى 3 صفارات بيض، وملعقة كبيرة من برش الليمون، وعلبة متوسطة من الحليب المركز، ونصف كوب من عصير الليمون، وربع كوب من الكريما الحامضة أو الجبن الكريمي.
بعد خبز البسكويت لربع ساعة تترك العجينة لتبرد، ويخفق صفار البيض مع برش الليمون، ويضاف العصير والكريما حتى يتجانس المزيج، ويترك ليرتاح ربع ساعة.
تسكب الحشوة الكريمية على العجينة بعد أن تبرد ثم توضع حوالي ربع ساعة في الفرن، وبعد الانتهاء تترك لتبرد ثم توضع 4 ساعات في الثلاجة.
وتسميها فاتنة "مهلبية بالليمون"، فتضع 4 أكواب من الحليب، و3 ملاعق نشا مع نصف كوب سكر، وكوب قشطة، وملعقة صغيرة فانيلا، وبرش ليمونة.
تخلط هذه المكونات باردة، ثم توضع على النار لتشتد ثم توضع في أكواب في البراد، وتشكل الطبقة الأولى من المهلبية.
أما الطبقة الثانية فتحتاج إلى نصف كوب من الحليب المكثف، ونصف كوب من عصير الليمون، وملعقة نشا.
تخلط المقادير وتوضع على النار لتشتد، وتصب بهدوء فوق الطبقة الأولى في الأكواب، ثم تترك في الثلاجة لمدة 4 ساعات وتؤكل باردة.
ويمكن الاستعاضة عن الليمون بالبرتقال، وبالتالي برش الليمون ببرش البرتقال.
من جهتها، لا تترك فاطمة حمية جزءا من الحمضيات من دون استخدام، من القشور إلى اللب، كما تقوم بتحضير مربى أبو صفير ومربى البرتقال والحامض والجريب فروت ومربى البوملي.
تقشر فاطمة البوملي بشكل طولي، ثم تبرش القشرة الخارجية، وتشكل القشور كما تريد وتثبتها بأعواد الأسنان، ثم تنقعها بالماء لمدة 3 أيام مع تغييره بشكل مستمر، تعصر القشور في كل مرة حتى تتخلص من الطعم المر.
بعدها تضع السكر والماء حسب كمية القشور وتعصر القشور من ماء النقع، وتغلي القطر، وتنزلها لتتركز، مع رشة ملح ليمون كي لا يتجمع السكر ويفسد المربى، وتقدمها مزينة بالمكسرات أو الورد.
وتقول فاطمة إن مربى قشور البوملي من أشهى المربيات التي صنعتها نظرا لطعمه الفريد.
وتستخدم في الطبخ أيضا، وتتحدث فاطمة عن طريقة لاستخدام الحمضيات المجففة في الطعام، وتقول إنها تجفف كل قشور الحمضيات وتستخدمها كمنكهات في معظم المأكولات والحلويات والعصائر.
تطحن بعضها خشنا لتصنع منه الحلوى للضيافة، وتجفف البعض من دون طحن لاستخدامه في سلق اللحوم والدجاج لإزالة الزفرة وإعطاء نكهة منعشة، كما تضعها في خليط الزهورات الشتوية، وتستخدمها أيضا كبهارات في الأكل.
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أما الشيف فاتنة فتحضر صلصة الحمضيات للسمك والدجاج، وتحضر صلصة الليمون (من الحامض والبرتقال بشكل متساو) وتضيف إليهما العسل والثوم والزنجبيل، وتترك المزيج يغلي حتى يتكثف، ويوضع مع سمك السلمون المقلي أو المشوي أو مع الدجاج، وتقدم إلى جانبه الأرز أو المعكرونة المسلوقة، مع تزيين الوجه بالحبق (الريحان) أو البقدونس.
وتقول نهاد زعيتر إنها تعمل في الشتاء على تجميد عصير الليمون الحامض، لاستخدامه عندما يصبح غالي الثمن ولا طعم له خارج الموسم، أي في الصيف.
تعصر نهاد الليمون الحامض، وتصفيه جيدا، وتضعه في العبوات المخصصة للثلج على شكل مكعبات، وتحفظه في الفريزر لمدة 4 أشهر، وتقول إن طعمه كالطازج تماما، وتستخدمه لليموناضة (عصير الليمون المحلى) والسلطات وكافة المأكولات.
تقول الصيدلانية مها مجذوب إنها تستخلص زيت الحامض العطري لاستخدامات عديدة.
وتضيف أن أسهل الطرق لاستخلاص الزيوت العطرية تتم مع الحمضيات، إذ يستخدم قشرها بطريقة الضغط أو العصر البارد، وتستخدم كزيوت عطرية للاستنشاق وتعطير رائحة البيت.
كما أنها نافعة جدا إذا خلطت مع الزيوت النباتية المغذية كالأفوكادو في توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والكلف.
وتؤكد على عدم استخدامها في الشمس، لأنها تعطي مفعولا عكسيا، وتنصح باستخدام أي كريم يحتوي على زيوت الحمضيات في الليل حصرا.