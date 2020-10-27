انتهيت من قراءة مجلتك المفضلة.. 8 أفكار بسيطة ومبتكرة للاستفادة منها

لا شيء أفضل من الاختلاء بمجلتك المفضلة مع فنجان من الشاي وفترة راحة مطولة. فالتنعم بالهدوء والشعور بالإلهام مما تقرأه يعتبر ممارسة صحية ينبغي علينا جميعا القيام بها.

وعندما تنتهي من قراءة المجلة، قد تراودك فكرة التخلص منها؛ لكن ينبغي عليك التريث قبل القيام بذلك، فهذا الكتاب الصغير المليء بالصور الجميلة والكلمات يعد بمثابة كنز دفين من الإبداع، وهناك العديد من الطرق للاستفادة منه، كما تقول الكاتبة كايت نيكولز في تقرير نشرته مجلة "هابيفول" (happiful) الأميركية.

والآن هل انتهيت من قراءة مجلتك المفضلة؟ لا تتخلص منها؛ بل كن مبتكرا، وأطلق العنان لإبداعك من خلال استخدام هذه الأفكار البسيطة. وفيما يلي، بعض الأفكار التي يمكنك استغلالها لتحقيق أقصى استفادة من مجلتك القديمة:

يمكن قص كلمات وصور من المجلات، و لصقها على لوحة (غيتي)

1. جرب تمرين الكلمات

يمكن لمحبي الكلمات أو لمن يحتاجون ببساطة إلى القليل من الشرارة الإبداعية القيام بهذا التمرين. تصفح مجلتك، وقم بقص أي كلمة تنجذب إليها. وبمجرد أن تجمع كومة من الكلمات، قم بتأليف مسرحية وشاهد الجمل والعبارات التي يمكنك تركيبها.

اجمع مجموعات من الكلمات معا لا تفكر فيها عادة، وانظر فيما إذا كان بإمكانك إنشاء قصة منها، وعند الانتهاء، يمكنك لصق كلماتك على بعض الأوراق، والاحتفاظ بها للرجوع إليها أو التقاط صورة لما قمت بإنشائه وتخزين الكلمات في محفظة بلاستيكية للعودة إليها في المستقبل.

قم بتدوين أي مجموعة من الكلمات المثيرة للاهتمام، التي توصلت إليها، وشاهد الأفكار التي تتولد عنها.

وهذا قد يساعدك على رؤية المشكلة من منظور مختلف، أو يمنحك الدافع الذي تحتاج إليه للبدء بكتابة القصة التي كنت تفكر فيها.

2. اصنع لوحة الأحلام

كيف تريد أن يبدو مستقبلك؟ والأهم من ذلك، كيف تريد أن تشعر؟ من الأدوات المفيدة التي من شأنها أن تقرّب آمالك إليك إنشاء لوحة أحلام. ومن خلال النظر إليها بانتظام وتذكير نفسك برؤيتك المستقبلية، سيبذل عقلك الباطن قصارى جهده لتحقيق ذلك.

يمكنك اقتناء لوح من الفلين أو بطاقة كبيرة والبدء بإضافة الصور والكلمات المأخوذة من مجلتك، وإلى جانب التركيز على الصورة النهائية، خذ بعين الاعتبار الخطوات الموجودة بين الصور، وحاول تمثيلها على اللوحة. وعند الانتهاء من صنع لوحة الآمال الخاصة بك، قم بتعليقها في مكان واضح حتى تتمكن من رؤيتها باستمرار.

3. اصنع لوحة امتنان

بدلا من التركيز على رؤيتك المستقبلية، قم بقص الصور والكلمات التي تعبر عما أنت ممتن بشأنه.

4. اصنع إشارات أوريغامي المرجعية

في حال كنت تحب الكتب بقدر ما تحب المجلات، فلماذا لا تجمع بين هذين الشغفين وتستخدم صفحة مجلة قديمة لإنشاء إشارة مرجعية لكتبك؟ وباستخدام فن الأوريغامي الياباني، يمكنك صنع إشارة مرجعية على شكل قلب.

صمم جدارا فنيا باستخدام أوراق المجلات، وهذه طريقة ممتعة لاستدعاء الفنان الذي بداخلك عند الانتهاء من القراءة (غيتي)

5. إنشاء جدار فني

وتعتبر هذه الطريقة ممتعة وسهلة لاستدعاء الفنان الذي بداخلك عند الانتهاء من القراءة. يمكنك إنشاء نموذج لشكل بسيط واستخدام "مسدس الغراء" للصق صفحات المجلات المطوية.

6. احتفظ بمقالاتك المفضلة

بقدر ما نتمنى أن نحتفظ بكل شيء نقرأه في ذاكرتنا، فإن ذلك لا يحدث. فغالبا ما نقرأ مقالة مهمة، وبعد يومين ننسى كل شيء يتعلق بها.

لذلك، في حال أعجبتك إحدى المقالات، لماذا لا تحتفظ بها؟ ربما تكون هذه المقالات قد ساعدتك على فهم نفسك بشكل أفضل، أو قد تتضمن بعض النصائح التي تريد تجربتها. أحضر ملفا أو مجلدا، وقم بقص المقالات التي تعجبك وضعها هناك. وبمرور الوقت، ستجمع ثروة من المعلومات وتكون جاهزة للقراءة متى شئت.

في حال كنت تملك صديقا سيستفيد من المجلة التي قرأتها أرسلها له، وهذا نوع من التواصل الاجتماعي (غيتي)

7. قم بإعطائها إلى صديق

نحن نؤمن بشدة بمشاركة الحب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمجلات؛ لذلك، في حال كنت تملك صديقا تدرك أنه سيستفيد من المجلة التي قرأتها، فلماذا لا ترسلها إليه؟ وأرفقها ببطاقة أو حتى بعض أنواع الشوكولاته اللذيذة لتذكيره بأنك تفكر فيه.

فقد أصبح التواصل أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعتبر هذه الطريقة رائعة للتواصل وجعل الشخص يبتسم.

في حال كنت تملك صديقا سيستفيد من المجلة التي قرأتها أرسلها له أو تبرع بها لعيادة أو مكتبة (غيتي)

8. تبرع بها

العديد من المستشفيات وعيادات الأطباء وأطباء الأسنان وحتى المكتبات تقبل المجلات المتبَرّع بها. ما عليك سوى الاستفسار عما إذا كانت المستشفيات أو العيادات في مدينتك تقبل التبرعات أم لا، وفي حال كانوا يقبلون، قم بإرسال المجلات إليهم. فالكلمات المكتوبة قوية، وقد تسنح الفرصة لشخص ما بقراءة مقال يحتاجه بفضلك أنت.