فرشاة أسنانك ووسادتك وثلاجتك.. أعداء خفية في منزلك

يرتكب الناس عدة أخطاء يوميا قد تعرض صحتنا للخطر، مثل عدم تجفيف فرشاة الأسنان بعد الاستخدام، أو عدم إنزال غطاء المرحاض أثناء التنظيف، ولذلك قدمت مجلة "مدام لوفيغارو" (madame.lefigaro) الفرنسية بمساعدة طبيب، مراجعة لهذه الإجراءات اليومية، التي تعرض الشخص للجراثيم، ويمكن أن تجعله يصاب بالمرض.

ويسلط طبيب القلب وأخصائي التغذية فريديريك سالدمان، الضوء على هذه التفاصيل الصغيرة التي ترهق الناس، مشيرا إلى أن صحتنا تستحق الاهتمام سواء تعلق الأمر بكوفيد-19 أم لا.

من الضروري تغيير فرشاة الأسنان بعد أي عارض صحي؛ لأنه لا يمكن التخلص من الفيروس دون ذلك (شترستوك)

1- فرشاة أسنانك

يترك معظم الناس فرشاة أسنانهم في كوب ويخرجونها بعد كل وجبة للاستعمال؛ لكن عند الفحص الدقيق يلاحظ أنها تشكل أرضا خصبة للميكروبات، وذلك ما يفسره سالدمان قائلا "تغسل أسنانك وتمسح الفرشاة وتعيدها في كوبها، وهذا ما لا ينبغي فعله؛ لأن الفرشاة لن تجف مطلقا، وبالتالي تزدهر البكتيريا عليها، وتزيد الرطوبة في الحمام الأمر سوءا"، وهكذا تضع الجراثيم في فمك بنفسك.

أما الترتيب الصحيح -حسب الطبيب- فهو غمس الفرشاة في سائل غسول الفم أو شطفها، ثم التحقق من عدم وجود أي شيء بين الشعيرات، وتجفيفها بعد ذلك بمنديل ورقي، وحفظها في مكان جاف بعيدا عن الرطوبة، ويضيف الطبيب أنه من الضروري تغيير الفرشاة بعد الإصابة بأي مرض؛ لأنه لا يمكن التخلص من الفيروس دون ذلك.

العثة وفضلاتها تنتشر على الوسادة فتصبح غير صحية، وينصح بتغيير الوسائد كل عامين أو تنظيفها تنظيفا جافا (شترستوك)

2- وسادة نومك

وينبه سالدمان إلى أنه بعد عامين من الاستعمال "تنتشر العثة وفضلاتها على الوسادة، فتصبح غير صحية، وبالتالي يمكن أن تحدث الحساسية"؛ لأن استنشاق هذا الخليط يجعله يستقر في أنابيب الشعب الهوائية، ولذلك ينصح الطبيب بتغيير الوسائد الخاصة كل عامين أو تنظيفها تنظيفا جافا.

غسل المرحاض وغطاؤه مرفوع أمر خاطئ؛ لأن أطنانا من البكتيريا والجراثيم تعشش بالداخل (شترستوك)

3- تنظيف المرحاض

يتطلب شطف المرحاض بعض المنطق، ولا يتعلق فقط بالضغط على زر، وحسب متخصص فإن "غسل المرحاض وغطاؤه مرفوع من الخطأ؛ لأن أطنانا من البكتيريا والجراثيم تعشش بالداخل، وغسل المرحاض بهذه الطريقة يجعلها تنشتر في المكان"، خاصة أن "تنظيف المرحاض بشكل سيئ يزيد من خطر الإصابة بعدوى الأنف والأذن والحنجرة بنسبة 30%".

مفارش الطعام البلاستيكية غالبا ما تنظف بإسفنجة متسخة لا تزيل الأوساخ؛ بل تزيدها لهذا استخدم مفارش القماش (شترستوك)

4- مفارش الطعام

هذه المجموعات الصغيرة اللطيفة من مفارش الطعام البلاستيكية التي تزين طاولتك في المطعم أو البيت مثيرة للريبة، يقول الطبيب "غالبا ما يتم تنظيفها بإسفنجة متسخة، ولا تزيل الأوساخ بل تضيف إليها أخرى؛ بل يمكن أن تكون على هذه المفارش فضلات براز، خاصة أن واحدا من كل شخصين لا يغسل يديه عند مغادرة المرحاض".

وبالطبع ستنتهي هذه الجراثيم إلى فمك -كما تقول المجلة- ولذلك فإن مفرش المائدة هو الذي قد يحد من انتشار البكتيريا؛ لأنه يغسل على الأقل في الغسالة بانتظام.

تنظيف الثلاجة بالماء الممزوج بقليل من الخل؛ لأن الجراثيم رغم البرودة تستطيع أن تتطور (شترستوك)

5- تنظيف الثلاجة

وفي السياق نفسه، ينبه الطبيب إلى أنه لا يكفي وجود ثلاجة مرتبة مليئة بالأشياء الجيدة؛ بل إن تحضير الثلاجة أمر ضروري للابتعاد عن الأمراض، وبالتالي كما يقول "عليك أن تغسلها بالماء الممزوج بقليل من الخل؛ لأن الجراثيم رغم البرودة تستطيع أن تتطور داخلها، مثل الليستريا التي تسبب التهاب السحايا".