كيف تمشي؟.. 16 طريقة للمشي والسمات الشخصية التي تكشفها

يستخدم القتلة طريقة المشي وغيرها من الإشارات غير اللفظية للبحث عن ضحاياهم المحتملين، وقد تفاخر القاتل التسلسلي تيد بندي في مقابلة أجريت قبل إعدامه بأنه بإمكانه معرفة الضحية بناء على طريقة مشيها في الطرقات، وميلان رأسها، وما إلى ذلك.

في تقريرها الذي نشره موقع "ليرنينغ مايند" (learning-mind)، قالت جايني دايفس إن الخبراء بحثوا في أنواع المشي المختلفة منذ القرن الـ19، وقد تبين أنه يمكن لمشيتك أن تعكس عددا كبيرا من الدلائل بشأن شخصيتك.

هل من الممكن الكشف عن شخصيتك بمجرد النظر إلى مشيتك؟ تعرف على 16 مشية والسمات الشخصية التي تكشف عنها:

1. خطوات طويلة ومتأنية

اتخاذ خطوات طويلة وواثقة يدل على الحزم والسيطرة، خاصة عند النساء، كما تشير هذه المشية إلى تمتع المرأة بحياة صحية، لأن الخطوة الطويلة تشير إلى مرونة الحوض والعمود الفقري، ويرتبط تحريك الذراع المتزامن مع الساقين بالشخصية المهيمنة.

2. خطوات صغيرة وخفيفة

تدل الخطوات الصغيرة المقترنة بحركات خفيفة في الذراع عند المشي على الشخصية الخاضعة، وإذا لم تكن تلك الإيماءات متزامنة فإن ذلك يشير إلى انعدام الثقة.

المشي السريع يعني أن الشخص ودود كما يشير إلى مستوى عال من الانفتاح والوعي (شترستوك)

3. المشي السريع

قد يعني المشي السريع أن الشخص ودود، كما يشير إلى مستوى عال من الانفتاح والوعي، إلى جانب انخفاض مستويات العصابية.

4. المشي البطيء

لا عجب أن المشية البطيئة تدل على موقف متردد تجاه الحياة، أما السير بتواكل ومطأطئ الرأس فيشير إلى طابع انطوائي.

5. المشي المتزامن

يراقب السيكوباتيون (الشخصية المعتلة نفسيا) أنواع المشي، ليتمكنوا من استنتاج ما إذا كان الشخص ضعيفا أم لا، ويوحي المشي المتزامن بالثقة والحزم، لذلك يترقبون إيجاد أولئك الذين يمشون بصورة غير متزامنة.

6. كب القدمين

كب القدمين هو حركة طبيعية عند المشي، وغالبا ما تكون لراقصي الباليه أقدام مكببة، لأنهم يحاولون تحقيق وضعية رشيقة للساق والقدم، لكن هذه ليست طريقة فطرية للمشي، فهي تتطلب مجهودا، لذلك توحي بالثقة العالية بالنفس والسمات النرجسية.

7. التبختر

يميل الأشخاص المنفتحون إلى اتخاذ خطوات طويلة ترافقها أرجحة مبالغ فيها للذراعين، وتمايل في الورك، يحب هذا النوع من الأشخاص أن يكون محط الاهتمام، وعادة ما يستخدم الرجال هذه المشية لإظهار الثقة بالنفس.

الأشخاص الذين يمشون بشكل عفوي يتمتعون بالثقة بأنفسهم (شترستوك)

8. المشي بشكل عفوي

عادة ما يسير الأشخاص الذين يتمتعون بالثقة بأنفسهم مسترخين دون اتجاه واضح، حيث يُظهر تمهلهم مستوى عاليا من الثقة.

9. المشي بدفعات سريعة متقطعة

قد تعتقد أن الشخص الذي يمشي بدفعات سريعة في عجلة من أمره للوصول إلى وجهته بسرعة، لكن الأبحاث تظهر أن هذه المشية مرتبطة بدقة الانتباه للتفاصيل، حيث يستخدم أصحابها الدفعات المتقطعة لتركيز انتباههم.

10. جر القدمين

حسب الخبراء، يدل جر القدمين عند المشي على أن الشخص كثير القلق والتوتر، ولديه صعوبة في التعامل مع المشاكل، كما يرتبط جر القدم بوضعية منحنية بمرض باركنسون، ويعرف باسم "مشية باركنسون".

11. الميل نحو اليسار

تعد هذه المشية مؤشرا آخر للقلق، وقد يكون ذلك مرتبطا بكيفية عمل أجزاء الدماغ اليمنى واليسرى، حيث يتوجب على الجانب الأيمن من الدماغ العمل بشكل أكبر عندما نشعر بالقلق حيال شيء ما.

12. المشي على رؤوس الأصابع

يعد السير على رؤوس الأصابع أمرا طبيعيا عندما يبدأ الأطفال الصغار في المشي، ولكنه يدل على العديد من الأمراض إذا استمر في سن البلوغ، بما في ذلك الشلل الدماغي وحتى التوحد.

السير على رؤوس الأصابع يدل على العديد من الأمراض بعد البلوغ (شترستوك)

13. المشي مع أكتاف منحنية

هذا النوع من المشي مرتبط بالقلق، خاصة لشخص تعرض لصدمة مؤخرا، حيث يعد الانحناء علامة على محاولته حماية نفسه من المزيد من الآلام.

14. التثاقل

ربطت الكاتبة بين التثاقل والاكتئاب، إذ يرمز المشي بخطوات بطيئة وثقيلة مع طأطأة الرأس إلى الإحساس بحمل أعباء العالم على كتفيك، ومع ذلك، أفاد الخبراء بأن المشي بشكل أسرع وبرأس مرفوع قد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب.

15. الضرب القوي بالقدمين

قد يكشف ضرب القدمين بقوة عن سرعة الغضب وسلوكيات الشخص الصبيانية، وغالبا ما يضرب الأطفال أقدامهم عند مرورهم بنوبة غضب.

16. المشي بهدوء

إن الذين تبنوا هذه المشية أشخاص يشعرون بالهدوء والارتياح في حياتهم، حيث يسهل التعامل معهم، ويميلون للانسجام مع الجميع ولا يتسببون في المشاكل.