شاهد.. أنمار فتى عراقي يتحدى الإعاقة ويمارس حياته بأصابع قدميه

أنمار محمد فتى عراقي من مدينة الموصل شمال البلاد ولد مقطوع اليدين، لكن ذلك لم يثنه عن المضي قدما في ممارسة حياته العادية حاله حال العديد من أقرانه.

أنمار البالغ من العمر 12 عاما مستمر في دراسته ويكتب بأصابع قدميه، وهو رمز للعزيمة والإصرار ومبعث أمل للكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تعرف معنا على قصة أنمار عبر هذا الفيديو.