من أبرز ديكورات 2021.. السجاد من أساسيات جمال وأناقة المنزل

لم يعد السجاد من كماليات الديكور المنزلي، بل من الضروريات؛ فلا تكتمل أناقة أي منزل إلا بسجاد يؤمن له الدفء والراحة، ويبرز فخامة وجماليات مفروشات البيت.

والسجاد يمكن أن يشكل قطعة زخرفية مهمة، خاصة إذا اختير من النوعية الجيدة التي تلائم الطابع العام للمنزل، فهو قطعة فنية غنية تدوم سنين طويلة، وتزداد جمالا وقيمة عاما بعد عام.

كما أن السجاد يساعد على إشاعة جو من الراحة والهدوء على الأجواء بخفضه نسبة الضجيج وعزل الصوت، لا سيما مع تنوع أشكاله وألوانه ونقوشه التي تتماشى مع مختلف الأذواق وأساليب الديكور، فمنه السجاد المستطيل والمربع والدائري والبيضاوي.

وينصح الخبير في مجال الديكور جان عقل ربات البيوت باختيار السجاد المناسب للمنزل في فصل الشتاء، وتحدث للجزيرة نت عن أحدث التصاميم في عالم السجاد لعام 2021:

السجاد يساعد على إشاعة جو من الراحة والهدوء في المنزل (بيكسلز)

المكان المناسب

ينبغي معرفة السجاد الأمثل لكل ركن من أركان المنزل؛ فالسجاد الصغير يفضل وضعه في مدخل المنزل كونه يعطي إحساسا بالحركة، ويجعل الضيف يشعر بالترحاب من عند الباب، حسب خبير الديكور عقل.

وإذا كانت السجادة ستوضع تحت مائدة الطعام فيجب أن تغطي المساحة تحت أرجل الكراسي في حال الحركة، ولذلك فيجب أن تزيد قياسات السجادة عن أبعاد الطاولة بمقدار 60 سنتيمترا من كل الجوانب.

السجادة تحت مائدة الطعام يجب أن تغطي المساحة تحت أرجل الكراسي في حالة الحركة (بيكسلز)

أما السجاد بجوار الباب فيحتاج إلى مساحة فارغة، لذلك يجب ترك مسافة نحو 60 سنتيمترا بين السجادة والباب منعًا للاحتكاك.

ويوضح عقل أن السجاد بالنقوش العصرية تدخل فيه الخيوط القطنية أو الصوفية، وهو يتوافق مع المفروشات الحديثة قليلة التفاصيل.

أما الأثاث الكلاسيكي فيتماشى معه السجاد الشرقي والقوقازي والفارسي.

وبخصوص السجاد الكبير، فيجب وضعه في غرفة النوم، حيث يمنح شعورا بالفخامة بدل نثر قطع صغيرة من السجاد.

أما إذا كانت المفروشات مبطنة بقماش منقوش، فيجب اختيار سجاد بنقوش بسيطة أو برسوم تجريدية بسيطة.

وفي حال كانت الغرفة ضيقة فيجب اختيار الألوان الفاتحة فهي مناسبة أكثر كونها تعطي إحساسًا بالاتساع.

تصاميم السجاد المطلوب حاليا في الديكور الداخلي متنوعة وجريئة (مواقع التواصل)

التصاميم الحديثة

ويشير عقل إلى تعدد وتنوع أنواع السجاد التي تناسب العصر الحديث، حيث أصبحت تتضمن العديد من الألوان المتنوعة، وتعتمد على خليط من الألوان الداكنة والفاتحة لتتماشى مع أرضية الغرفة وأثاثها، إضافة إلى الرسوم الكثيرة والزخارف الفنية التي يتم نقشها على السجاد.

ويتم اختيار أغلب التصاميم الحديثة للسجاد تبعًا للون الأثاث وشكله، وذلك بغرض الحصول على التوافق بين كافة العناصر حتى تبدو الغرفة بمظهر أنيق يحاكي العصر الحديث.

السجاد التركي يشتهر بخامته الجيدة ويكثر الإقبال عليه لتميز نقوشه (الجزيرة)

ويلفت إلى أن السجاد التركي يتميز بألوانه الجذابة والمبهرة، ويشتهر بخامته الجيدة، لذلك يقبل عليه كثيرون ويختارون هذا النوع من السجاد لأنه يناسب زخرفة الأرضيات بغرف منازلهم.

كما يتميز السجاد التركي باحتوائه على المناظر الطبيعية الجميلة التي تضفي على الغرفة الرقي والجمال، حيث تتنوع ألوانه بين الأخضر الفاتح والأرجواني، لذلك يكثر الإقبال عليه ويتم اختياره كونه يتوافق مع العديد من الأرضيات وأنواع الأثاث المختلفة.

الخروج عن المألوف في تصاميم السجاد هو المطلوب حاليا في الديكور الداخلي (بيكسلز)

الخروج عن المألوف

وحسب عقل، فإن كثيرين يفضلون اختيار السجاد الجديد ويتابعون أحدث تصاميمه، ومنها مجموعة تصاميم سجاد فريدة من نوعها ولها دور كبير في تجميل وزخرفة أرضيات المنزل، حيث الاختيار الجيد يعطي اللمسة الفنية والجمالية لأرضيات غرف المعيشة بوجه عام وغرف استقبال الضيوف بشكل خاص.

كما أن موضة السجاد العصري شائعة في الديكور الداخلي، وهي عبارة عن قطع صغيرة أو متوسطة الحجم توحي بإطلالة شبابية، وتشمل الموضة السجاد الهندي أملس السطح وفيه ألوان ونقوش عدة.

وإضافة إلى السجاد بألياف عالية أو منخفضة أو كل منهما، ومع توفر تقنية طباعة الصور المرغوبة بأنواعها على القطع بشكل عام، فالخروج عن المألوف في تصاميم السجاد هو المطلوب حاليًا في الديكور الداخلي.

الأثاث الكلاسيكي يتماشى معه السجاد الشرقي والقوقازي والفارسي (الجزيرة)

التضاد بين السجاد والديكور

ومع ذلك، يؤكد عقل ضرورة اختيار الألوان المحايدة، كالكريمي، أو الألوان الترابية والباستيل؛ كونها تتناسب مع كل الألوان، مع اختيار الألوان المبهجة لغرفة الأطفال، أما غرفة المعيشة والصالونات فيمكن اختيار اللون البني أو العنابي والكحلي، وكلها تعطي الإحساس بالفخامة.

وفي حال كانت المفروشات من النوع العصري أو المينيمال (الأثاث بسيط التصميم من دون تفاصيل)، فيمكن اعتماد سجاد مزخرف أو بنقوش هندسية عصرية.

السجاد الحديث بالخيوط القطنية أو الصوفية يتوافق مع المفروشات العصرية (بيكسلز)

أما بالنسبة للغرف ذات التصميم الشرقي، فيفضل اعتماد السجاد "الكليم" (المنسوج يدويا)، أو أسلوب النسيج المسطح، حيث يضفي لمسة شرقية عربية مميزة، ويمتاز بأشكاله الهندسية وبخفة وزنه.

ولا يشترط أن تكون درجة لون السجاد هي نفس لون درجة الجدران ونسيج الأثاث، فالاختلاف في درجات اللون مطلوب، كما يقول عقل.

ويمكن استخدام نظام التضاد بين السجاد والديكور الداخلي للغرفة، فإذا كانت الجدران وقطع الأثاث بسيطة يتم اختيار السجاد المزخرف، وإذا كانت عناصر الديكور بسيطة يتم اختيار السجاد البسيط الخالي من التصاميم المعقدة إضافة إلى اللون الهادئ.