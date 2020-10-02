رغم التسهيلات التي حصل عليها في ألمانيا.. مهاجر سوري يعود إلى إدلب

بعد أن تعرضه لإصابة في قصف النظام السوري على إدلب، قرر المتطوع في الدفاع المدني السوري معاذ علداني (28 عاما) الهجرة إلى أوروبا، هربا من ذكريات الحرب المؤلمة التي شكلت له صدمة نفسية كبيرة.

ورغم التسهيلات التي حصل عليها في ألمانيا، لم يجد معاذ ذاته، بل بات يشعر كأنه جسد بلا روح، وكان يتابع أخبار بلده بحرقة وألم شديدين.

ولدى متابعة معاذ فيسبوك، تأثر بناشط إيطالي قام بالتوجه إلى اليونان بهدف التطوع لمساعدة اللاجئين السوريين القادمين عبر قوارب الموت، فقرر العودة إلى إدلب من دون تردد لأن مكانه هناك، كما يقول.

لم يصدق الأهالي في إدلب عودة معاذ حتى أن أباه استغرب عودته، وكان آخر ما يتوقعه أن يعود ابنه فجأة إلى سوريا.

ويتابع اليوم معاذ عمله الذي أحبه متطوعا في فرق الإنقاذ بالدفاع المدني، إلى جانب متابعة دراسته الجامعية التي انقطع عنها للظروف الأمنية، لأن الدراسة هي الأهم لبناء سوريا بعد نهاية الحرب، وفق وصفه.