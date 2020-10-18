أشياء يومية تستخدمها بشكل خاطئ طوال الوقت

حان الوقت لمعرفة كيفية استخدام كل ما هو موجود داخل المنزل وحوله بشكل صحيح، بدءا من الطريقة الصحيحة لتمزيق الغلاف البلاستيكي، وصولا إلى ارتداء قمصان خالية من التجاعيد…

في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (readersdigest) في نسختها الأسترالية، أشارت الكاتبة ماريسا لاليبيرتا إلى بعض الاستخدامات الخاطئة للعديد من الأشياء، كما استعرضت الحِيَل الذكية لاستخدامها:

حاويات حفظ الطعام

إن حاويات حفظ الطعام مستطيلة الشكل غير صالحة للاستخدام في الميكروويف، لأن الطعام فيها لا يسخن بشكل متساو لذلك من الأفضل استعمال الحاويات الدائرية.

الخلاط الكهربائي

ترتيب المكونات في الخلاط يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. ولتجنب أي مشكلة، يمكن البدء بالقاعدة السائلة أو الزبادي، ثم وضع المكونات من الأصغر إلى الأكبر، مع الاحتفاظ بالمكونات الخشنة مثل الثلج في الأعلى. وستسمح السوائل للشفرات الموجودة في الخلاط بالعمل بسلاسة دون أن تعلق بها المكونات الصلبة.

ترتيب المكونات في الخلاط يحدث فرقًا كبيرًا فيجب البدء بالمواد السائلة ثم وضع المكونات من الأصغر إلى الأكبر (شترستوك)

زجاجات الكاتشب

بدلاً من هزّ الزجاجة بشدة حتى ينسكب الكثير من الكاتشب، يمكنك ضرب عنق العبوة بإصبعك، وسوف يخرج الكاتشب من الزجاجة بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

الشواء

إذا كنت تريد الحصول على طعام مشوي ومقرمش، ينبغي عليك ترك باب الفرن مفتوحا قليلا لمنع تكون البخار.

طباخ بطيء

فتح غطاء قدر الطهي البطيء يؤدي إلى إخراج الحرارة وإفساد وقت الطهي، لذا عليك تجنب إلقاء نظرة على الطعام من خلال فتح الغطاء أو حتى تحريكه. وطالما أن نصف الوعاء أو ثلاثة أرباعه ممتلئة، فسيكون طبقك بحالة جيدة.

أفضل مكان في غسالة الأطباق يعتمد على نوع الأوساخ التي في طبقك (شترستوك)

غسالة الأطباق

بينت دراسة أجرتها جامعة برمنغهام أن أفضل مكان في غسالة الأطباق يعتمد على نوع الأوساخ التي في طبقك، إذ يحتوي منتصف الجهاز على أقوى رذاذ للماء، مما يجعله أفضل للبقع التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل البطاطس أو الطماطم.

أما المنظف فيكون أكثر كثافة في الأطراف ويتدفق إلى الأسفل مثل الشلال، مما يجعله المكان الأكثر فاعلية للأوساخ القائمة على البروتين مثل البيض، والتي تحتاج إلى مزيد من الوقت للنقع.

السكاكين

إن سكاكين المطبخ الكبيرة مخيفة بدرجة كافية، ويلف العديد من الناس أيديهم حول المقبض. لكن من المفترض أن تضع إبهامك وإصبعك على جانبي الشفرة عند تقطيع الطعام وبالتالي ستساعدك هذه الحيلة في الحصول على شرائح رقيقة.

الغلاف البلاستيكي

جميعنا نعلم صعوبة التصاق طيات اللف على بعضها بعضا وكيف يمكن أن تكون عملية فكها عن بعض عسيرة. لذلك، يمكنك أن تستخدم الجانب الآخر من الأنبوب وسترى علامة تبويب يمكنك الضغط عليها من الداخل، مع تثبيت الأنبوب في مكانه.

الكمية المثالية من معجون الأسنان التي ينصح باستخدامها يجب أن تكون بحجم حبة البازلاء (شترستوك)

معجون الأسنان

يوصي العديد من الأطباء بأن الكمية المثالية من معجون الأسنان التي ينصح باستخدامها يجب أن تكون بحجم حبة البازلاء.

قمصان ذات أزرار

يمكنك استخدام الحلقة الصغيرة التي توجد في الجهة الخلفية للقميص للمحافظة عليه دون ظهور تجاعيد. والجدير بالذكر أنه تمت إضافتها في الستينيات حتى يتمكن الرجال من تعليق ملابسهم في خزانات صالة الألعاب الرياضية دون حدوث أي تجاعيد في قمصانهم أثناء ممارسة التمارين.

محمصة الخبز

يؤثر نوع الخبز الذي تحمصه على درجة حرارة الجهاز، لذلك وبمجرد أن يبدأ الخبز في الجفاف، قد تحتاج إلى حرارة أقل للحصول على شرائح أقل نضجًا، والتي لا تستغرق وقتًا طويلاً لتحميصها.

عندما يبدأ الخبز بالجفاف تحتاج حرارة أقل للحصول على شرائح أقل نضجًا، والتي لا تستغرق وقتًا طويلاً لتحميصها (شترستوك)

مبرد الأظافر

الطريقة القديمة التي نبرد بها الأظافر أي نفرك الصنفرة ذهابًا وإيابًا على الظفر من شأنها أن تضعف الأظافر، فيمكنك في الواقع تحريكه باتجاه واحد فقط مع الانتقال من الخارج إلى المنتصف على كل جانب قبل تمليس الطرف.

أعواد القطن

لتنظيف الأذن، يستخدم الكثير من الأشخاص عود القطن وهو أمر ليس صحيا ويمكن أن يؤدي إلى تراكم شمع الأذن.

الموز

الطريقة الصحيحة لتقشير الموز هي البدء من الأسفل.

إسفنجة المكياج

عليكِ وضع القليل من الماء على الإسفنجة أولاً لمنع وصول المكياج إلى الداخل ومساعدته في الاندماج بسلاسة، واستخدمي قطرات صغيرة لتطبيقه.

عكس اتجاه المروحة باتجاه عقارب الساعة يمكّنك من الحصول على هواء دافئ في جميع أنحاء الغرفة (شترستوك)

مراوح السقف

يمكن لمراوح السقف أن تحافظ على دفء منزلك في الشتاء، وما عليك سوى استخدام البكرة أو المفتاح الموجود على جانب وحدتك لعكس اتجاه المروحة في اتجاه عقارب الساعة للحصول على الهواء الدافئ في جميع أنحاء الغرفة.

إشعارات البريد الإلكتروني

تستطيع إيقاف تشغيل الإشعارات أو جعلها مقتصرة على جهات اتصال مهمة مثل رئيسك في العمل للاستمتاع بالتركيز المستمر.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا البريطانية أن الأشخاص الذين لم يتحققوا من بريدهم الإلكتروني إلا 3 مرات في اليوم كانوا أقل توترا من أولئك الذين يمكنهم قراءة رسائلهم في أي وقت.

درج الثلاجة

إن الفواكه والخضروات التي تتعفن بشكل أسرع تحتاج إلى رطوبة منخفضة، مما يتيح خروج الغازات التي تنبعث منها أثناء نضجها، ولذا استخدم رطوبة عالية للأطعمة التي من المرجح أن تذبل مثل الأعشاب والخضروات الورقية.

استخدام الثقب الأخير في حذائك الرياضي يحافظ على حذائك دافئًا ومريحًا (شترستوك)

أربطة الأحذية

اعتمادًا على طريقة ربط حذائك، يمكنك استخدام الثقب الأخير في حذائك الرياضي للحفاظ على حذائك دافئًا ومريحًا.

ورق الملاحظات

تعتبر هذه الأوراق طريقة رائعة لتدوين ملاحظات أو ذكريات صغيرة ووضعها على شاشة جهاز الحاسوب الخاص بك.

الفرش والأمشاط

قد يبدو من الطبيعي أن تمشطي الجزء العلوي من رأسك أولا، ولكن لتجنب حدوث أي تشابكات في الشعر، يمكنك تمشيط شعركِ في الاتجاه المعاكس، مع التمشيط ببطء حتى تتخلصي من العقد الموجودة في الشعر.