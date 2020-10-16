بينها الثلاجات وبطاقات الائتمان.. أشياء نستخدمها ستصبح طي النسيان خلال سنوات

يمر الوقت بوتيرة سريعة ويصعب أحيانًا على أدواتك المنزلية اليومية مواكبة ذلك، ففي الوقت الحالي، قد يكون لديك أرفف كتب وأجهزة تلفزيون ومصابيح، والتي من المحتمل ألا تصمد على مدار السنوات الـ 25 المقبلة.

في مقالها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (Reader's Digest) الأميركية، رصدت الكاتبة "مادلين واهل" أبرز هذه الأجهزة والقطع المنزلية التي يتوقع بشكل كبير أن تختفي بسبب الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم.

ساعات المنبه

نقلت الكاتبة عن جيسي سيلكوف، المؤسس المشارك رئيس شركة ماي روفينغ بال، أن "ساعات المنبه ستكون قريبًا شيئًا من الماضي، ففي ظل امتلاك كل شخص تقريبًا هاتفا ذكيا في الوقت الراهن، لا يحتاج الناس إلى ساعة تحتل مساحة على الطاولة بجوار السرير".

قريبا ستختفي ساعات التنبيه تماما (بيكسابي)

الريموت كنترول

يرى المدير التنفيذي لشركة "سمارت ووتش فور يو"، أنتي ألاتالو، أن أجهزة التحكم عن بُعد "الريموت كنترول" ستختفي في غضون 25 عامًا. ويرجع ذلك إلى انتشار الأجهزة الذكية التي يمكننا التحكم فيها من خلال الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو الساعات الذكية.

عادة ما يكون جهازنا المحمول في متناول أيدينا ويمكن استخدامه كجهاز تحكم عن بعد في التلفزيون وحتى من أجل ضبط جهاز التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وما إلى ذلك. في ظلّ التطور والتقدم الذي أحرزته التكنولوجيا الذكية، ستصبح تلك الأجهزة قديمة.

الرزنامة

يُعتقد أن الرزنامات واللوحات البيضاء المثبتة على الحائط للتذكير بالتاريخ اليومي ستختفي قريبًا للأبد أو تصبح نادرة للغاية، حيث يمكن التحقق من التواريخ بسهولة على أجهزتنا المحمولة. وباستطاعتنا أيضا تدوين مخططاتنا من خلال بعض التطبيقات. وبالمثل، يمكن مشاركة برامج الجدولة الرقمية ومزامنتها عبر الأجهزة، حتى يتسنى لكامل أفراد العائلة الرجوع إليها أو تحديثها.

بطاقات الائتمان

في غضون 25 عامًا، لا داعي للقلق والخوف من ضياع أو سرقة بطاقات الائتمان الخاصة بك، فوفقا للاستشاري في شركة سمارت فاكيوم، جون جيبونز، فإن "الناس باتوا يستخدمون منصات الدفع الإلكتروني على غرار آبل باي وغوغل باي وباي بال وغيرها بدرجة متزايدة لإجراء المعاملات الرقمية. وذلك يرجع إلى أنها أسرع وأكثر أمانًا في كثير من الأحيان بالنسبة للعملاء والشركات على حد سواء".

بطاقات الائتمان ستختفي قريبا وستصبح المعاملات الرقمية هي البديل الآمن للشراء (غيتي)

الحاويات البلاستيكية

نظرا لأن العالم يتجه إلى تقليل استخدام المنتجات البلاستيكية على جميع المستويات، فقد نتجه نحن أيضا في المستقبل القريب إلى تخزين الطعام في حاويات زجاجية بدلا من الحاويات البلاستيكية التي تتسرب إليها الروائح ويتغير مذاق الطعام بها بمرور الوقت، وحتى عند أصغر الخدوش فإنها تصبح ممتلئة بالبكتيريا، مما يجعل الحاويات الزجاجية خيارًا اقتصاديا أكثر بالإضافة إلى كونها من المواد الصديقة للبيئة.

الأكياس البلاستيكية

إذا كنت تهتم بالبيئة، فمن المحتمل أنك توقفت عن استخدام البلاستيك في جميع أنحاء المنزل، بما في ذلك الأكياس البلاستيكية، فقد أصبحت هذه الأكياس أقل شيوعًا في الوقت الحالي بعد أن فرضت بعض المتاجر رسومًا عليها، ولكن من المحتمل أن تختفي تمامًا في السنوات الـ 25 المقبلة، لأن الناس أصبحوا أكثر وعيا بالبيئة ويستخدمون أكياسا متينة قابلة لإعادة الاستخدام.

دفتر الشيكات

يرى تاي ستيوارت، الرئيس التنفيذي رئيس موقع سمبل لايف إنشور، أنه "إذا لم يكن قد اختفى بالفعل، فسيكون دفتر الشيكات من بقايا الماضي بعد 25 عامًا، حيث أصبح كل شيء قائما على الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول".

أجهزة الإنذار التقليدية

أوضحت كريستين بوليج، مؤسسة تطبيق "سيكيوريتي نورد"، أنه عندما يتعلق الأمر بالأمن المنزلي، فمن الآمن أن نفترض أن أجهزة الإنذار التقليدية والأنظمة المتصلة بالإنترنت ستصبح قريبًا من الماضي، لأن التكنولوجيا تتغير بوتيرة سريعة لدرجة أن العديد من الأدوات المنزلية ستبدو مختلفة تمامًا في العقود القليلة المقبلة.

بالفعل، يقدم العديد من الشركات أجهزة استشعار لاسلكية وأجهزة لكشف الحركة تتوافق مع الهواتف الذكية وتطبيقات الهاتف المحمول. وبنقرة زر واحدة على هاتفك، يمكنك التحكم في نظام الأمان بالكامل.

الثلاجة الضخمة ستكون من بين الأجهزة المنزلية التي لن نراها بعد 25 عامًا (مواقع التواصل الاجتماعي)

الثلاجة الضخمة

يتوقع ديفيد كوزيك، المحرر التنفيذي لموقع هاوس ميتود، أن الثلاجة الضخمة ستكون من بين الأجهزة المنزلية التي لن نراها بعد 25 عامًا، فهذه الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ كانت شائعة في السنوات السابقة، ولكن نظرًا لأن المزيد من الناس اعتادوا على طلب البقالة، فلن تحتاج إلى الاحتفاظ بالعديد من المكونات. وبدلاً من ترك الخضروات تتعفن في درج هش، سنطلبها قبل الطهي وسنحصل عليها في غضون 30 دقيقة على الأقل.

وأشار كوزيك إلى أن هناك اتجاها آخر شائعا يتمثل في زراعة الأعشاب الخاصة بك في حديقة المنزل. ويتوقع كذلك أن المزارعين المنزليين سيصبحون أكثر شهرة خلال ربع العقد المقبل بفضل أجهزة البستنة في الأماكن المغلقة، وتخصيص مساحة أكبر لمثل هذه الأجهزة يعني مساحة أقل للثلاجة وللأجهزة الأخرى التي سيتراجع استخدامها.