بشر خارقون حقيقيون بقدرات تفوق الإنسان الطبيعي.. من هم وأين يعيشون؟

View this post on Instagram

لا يمنح لقب الرجل بسهولة حول العالم، ففي قبيلة ‫ساتيري ماوي‬ البرازيلية، والتي تعتبر منشأّ للسكان الأصليين في أمريكا الجنوبية بغابات ‫الأمازون‬، يقوم الصبي في القبيلة بإدخال يديه في قفازات مليئة بالنمل الرَصّاص لمدة تصل إلى إحدى عشرة ساعة، بعدها يعترف به كرجل ومحارب يعتمد عليه في القبيلة. لم يتم منح النمل الرصَّاص أو المسمى بالبارابونيرا‬ اللقب إلا لشدة الألم الناتج عن لسعته والذي يوازي ألم التعرض لإطلاق الرَصَاص. #aljazeera_documentary #aljazeera #sateremawe #amazon #amazonia #brazil #brasil #tribe #الجزيرة_الوثائقية #الجزيرة #الأمازون #بارابونيرا #ساتيري_ماوي #البرازيل