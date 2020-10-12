3 مهارات أساسية.. كيف تبقى على قيد الحياة في جزيرة مهجورة؟

بعد عقدين من الزمن على ظهوره في قاعات السينما، لا يزال فيلم "المنبوذ" (Cast Away) للممثل الأميركي توم هانكس يشكل دليلا عمليا رائعا لأساليب البقاء على قيد الحياة في مكان معزول.

في تقرير نشره موقع "ذا ترافل" (The Travel) الأميركي، قال الكاتب كاتي ماشادو إن هناك بعض المهارات الأساسية للبقاء على قيد الحياة يجب معرفتها حتى نستطيع النجاة من الموت المحقق، إذا تقطعت بنا السبل في جزيرة مهجورة مثلما حدث مع بطل فيلم المنبوذ.

وفي هذا الفيلم الذي ظهر عام 2000، تكافح الشخصية الرئيسة "تشاك نولاند" من أجل البقاء على قيد الحياة، من خلال البحث عن الغذاء ومياه الشرب النظيفة والمأوى، وهي الأمور الأكثر أهمية عندما تجد نفسك معزولا في بيئة قاسية.

438 يوما في جزيرة نائية

على الرغم من أن قصة فيلم المنبوذ قصة خيالية، إذ تصور مغامرة رجل استطاع البقاء على قيد الحياة في جزيرة نائية، يقول الكاتب إن هناك قصة حقيقية مماثلة، هي الأشهر عالميا، وهي تلك التي عاشها الصياد السلفادوري خوسيه سلفادور ألفارينغا.

وقد بقي ألفارينغا لمدة 14 شهرا في البحر قبل أن يخرج منه على قيد الحياة، ويروي قصته في كتاب "438 يوما".

انطلق ألفارينغا في رحلة صيد من ساحل المكسيك مع بحار مبتدئ، وبعد أن تاه في البحر لبعض الوقت إثر عاصفة قوية، تمكن من السباحة إلى جزيرة نائية في جزر مارشال، وتم العثور عليه صدفة بعد أكثر من عام.

يقول ألفارينغا إنه نجا من خلال جمع مياه الأمطار، وحماية نفسه من حرارة الشمس. ويضيف، أن الأداة الوحيدة التي استخدمها على الجزيرة، وساعدته على النجاة هي السكين التي كانت سلاحه للصيد ووسيلته لإعداد الطعام.

أما وليام برويليس كاتب سيناريو فيلم المنبوذ، فقد اختار قبل انطلاق تصوير الفيلم أن يعزل نفسه طواعية في بحر كورتيز ليعرف ما إذا كان بإمكانه البقاء على قيد الحياة في مكان معزول دون أي مؤونة، وقد تعلم خلال تلك الفترة اصطياد الأسماك وطريقة كسر جوز الهند وكيفية إشعال النار.

البقاء على قيد الحياة في جزيرة معزولة يتطلب في المقام الأول العثور على مياه صالحة للشرب (مواقع التواصل)

مياه صالحة للشرب

يقول الكاتب إن البقاء على قيد الحياة في جزيرة معزولة يتطلب في المقام الأول العثور على مياه صالحة للشرب.

وعادة ما تكون هناك طريقتان للقيام بذلك، أولا عبر جمع مياه الأمطار، وثانيا عن طريق تنقية المياه الموجودة في الجزيرة، كما يمكن جمع كميات صغيرة من الماء من الأوراق والنباتات وقشور الفاكهة.

ومن أجل تنقية المياه، هناك حاجة إلى إشعال النار التي تعد العنصر الأساس الثاني للبقاء على قيد الحياة، وفقا للكاتب.

إشعال النار

مثلما يوضحه الفيلم، لا يعد إشعال النار أمرا سهلا، خاصة إذا لم تعثر على المواد المناسبة للقيام بذلك، فمن المرجح كما يقول الكاتب أن لا يكون معك حجر صوان أو قداحة.

بالتالي فإن أفضل طريقة هي بناء "عش صوفان" من المواد الجافة القابلة للاشتعال بسرعة وسهولة، ثم العمل على إشعال الشرارة باستخدام قطعة خشب صغيرة.

الصيد وجمع الثمار

عملية البحث عن الغذاء أمر حتمي جدا للبقاء على قيد الحياة، وقد تنجح أحيانا وتفشل مرات أخرى.

ووفقا للكاتب، فإن أفضل الطرق للحصول على الغذاء في جزيرة معزولة هي صيد الأسماك، مثل المحار والسرطان، وهو ما يتطلب بعض مهارات المناورة السريعة، وقليلا من الإبداع من أجل ابتكار معدات للصيد.

ويضيف الكاتب، أن جمع الثمار والنباتات يعد أسهل من الصيد، لكنه يتطلب قدرا من المعرفة بما يجب أن تأكله وما يجب أن تتجنبه.

قد يبدو الأمر خياليا، لكن ربما نحتاج دائما للاستعداد لحالات الظروف الطارئة التي قد نتعرض لها، حينما نتذكر ما هي المهارات المطلوبة للبقاء على قيد الحياة.