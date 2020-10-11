البث الحي
أسلوب حياة|عراق

بينهم أصحاب شهادات جامعية.. شاهد: عائلة عراقية تدير مطعما للأكلات الشعبية

صلاح حسن بابان- الجزيرة نت
11/10/2020

لم تستسلم ألماس أحمد ذات الـ 37 ربيعا أمام الأزمة الاقتصادية التي تعصف بإقليم كردستان العراق، ومنها تأخر صرف الرواتب لأكثر من 50 يوما، إضافةً إلى تفشي فيروس كورونا الذي بدت معه الحياة شبه مشلولة، فضلا عن تراجع فرص العمل وانتشار البطالة.

حوّلت ألماس يأسها إلى أمل لتؤسس بنفسها وبمساندة زوجها وبناتها الخمس وابنها -بعضهم يحمل شهادات جامعية- مطعما للأكلات الشعبية الكردية في منطقة "سيته ك" السياحية بأطراف محافظة السليمانية، في خطوةٍ لإحياء هذه الأكلات التي باتت شبه مندثرة بسبب انتشار الأكلات الغربية، فضلا عن تشجيع النساء للانخراط في الأعمال المتنوعة لتأمين لقمة العيش.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من أسلوب حياة

كيف تشارك خبر فقدان الوظيفة مع أبنائك؟

الأطفال يدركون أن فقدان الوظيفة يعني تعطيل الخطط الترفيهية الخاصة بهم (بيكسلز)

أشياء يومية تستخدمها بشكل خاطئ طوال الوقت

للحصول على طعام مشوي ومقرمش، ينبغي ترك باب الفرن مفتوحا قليلا لمنع تكوّن البخار (شترستوك)

أبرزها الملابس واللقاح والمشاكل النفسية.. قضايا يجب حلها قبل العودة للعمل بعد كورونا

مازالت هناك مخاوف من ارتياد المواصلات بعد إعادة فتح الشركات (الفرنسية)

كل ما تحتاج معرفته عن التأشيرة الجديدة للالتحاق بالجامعات البريطانية

النظام الجديد يرفع حظ العرب بالحصول على تأشيرة الدراسة ولن تكون هناك أي معاملة تفضيلية لأي طالب غير بريطاني (شترستوك)
الأكثر قراءة

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

موجة غضب ببلاد الرافدين.. ابن مهاجر عراقي يعين وزيرا في بلجيكا فيقرر طرد لاجئي بلاده

سامي مهدي ابن لاجئ عراقي وعين وزيرا للهجرة في الحكومة البلجيكية الجديدة (الصحافة البلجيكية)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)