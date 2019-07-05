أطفال سوريا.. ضحايا حرب الحرية والإنسانية الضائعة

مئات الأطفال ممن فقدوا آباءهم في سوريا نتيجة الصراع ورحلة التهجير المستمرة منذ سنوات، يضمهم ميتم دار رحمة في قرية الدانا، وهؤلاء بعض من أطفال سوريا الذين فقدوا والديهم، والذي يوجد فيه 208 أطفال منهم 75 طفلا بلا آباء أو أمهات، ومنهم من ما زالت أمه معه.

يقول مدير دار الأيتام ومدرسة الرحمة علي العتك إن "هؤلاء الأطفال هم ضحايا الإجرام وأعمال العنف التي تحيط بهم، سقطوا من ذاكرة العالم بعد أن تخلى العالم عن ضميره، فهؤلاء الأطفال هم قلة قليلة من آلاف الأطفال الذين تتفاقم معاناتهم يوميا دون أن يفهم أغلبهم الذنب الذي اقترفوه ليستحقوا أن يكونوا وقودا في هذه المأساة الإنسانية".

لذلك بدأنا في مدينة الدانا بتأسيس مشروع الميتم بداية العام 2013 ودخل حيز الخدمة مع بداية حلول العام 2017، وذلك من أجل رعاية الأطفال الأيتام في سوريا باعتبارهم الشريحة الأوسع التي مورس عليها الضغط في تحمل عبء فقد الأبوين، ورغم جهودنا المتواضعة فإنها تغطي جزءا من الفقدان والحرمان الذي مر به الطفل اليتيم.