عراقي تسعيني: هذه أسرار الصحة الجيدة

على الرغم من عمره البالغ 91 عاما لا يزال المعمر الكردي العراقي زاهر عزيزي يؤدي تمارينه الرياضية التي يواظب عليها يوميا منذ نحو سبعة عقود.

ويقول عزيزي إن "ممارسة الرياضة والتغذية الصحية هما أبرز أسرار إطالة عمر الإنسان والوقاية من الأمراض".



ويضيف "منذ نحو سبعين عاما وأنا أمارس الرياضة لمدة ساعتين يوميا، كما أولي أهمية كبيرة لما أتناوله من وجبات".

عزيزي يشرب خمسة أكواب حليب يوميا ويتسلق المرتفعات ( الأناضول)

وعن تفاصيل نشاطه اليومي، يوضح أنه يبدأ بعدد من تمارين الإحماء، ثم يخرج للسير كيلومترات عدة، وأحيانا يتجه لصعود بعض التلال والمنحدرات.



ويشير إلى أنه يمارس تمارينه اليومية صيفا وشتاء، ويلبي كل احتياجاته الشخصية بنفسه، كما يحرص على السير لمسافات قصيرة لمدة عشرين دقيقة قبل النوم.



وعن طبيعة الوجبات التي يتناولها، أكد أنه يحرص على تناول أطعمة طبيعية، إلى جانب شرب خمسة أكواب من الحليب البقري كل صباح.

المعمر العراقي يواظب على تمارينه الرياضية يوميا منذ نحو سبعة عقود (الأناضول)

وأضاف "أحب تناول العسل والجوز واللوز في وجبة الفطور، كما أحرص على تناول اللحوم في وجبة الغداء".



ولفت عزيزي إلى أنه لا يعاني أي أمراض، وأنه يواصل عمله بمهنة الحلاقة التي ورثها عن أبيه منذ عام 1957.