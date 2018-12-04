مذكرة بمليون توقيع تطالب بإعادة استفتاء بريكست

سلم ناشطون بريطانيون يؤيدون تنظيم استفتاء ثان حول بريكست -بينهم نواب من كافة الأحزاب السياسية، أمس الاثنين- مذكرة بهذا الصدد "تحمل أكثر من مليون توقيع" إلى مقر رئاسة الوزراء.

وتأتي هذه الخطوة قبل عرض الاتفاق في 11 من الشهر الجاري على البرلمان، وسط معارضة مؤيدي بريكست ومعارضيه على حد سواء.

وقد انضم لهذه الحملة في الأشهر الأخيرة أنصار لليمين واليسار على حد سواء، وقد قام أمس بتسليم المذكرة زعيم الليبراليين الديمقراطيين فينس كايبل وزعيمة حزب الخضر كارولين لوكاس والنائب العمالي شوكا أومونا وجاستن غرينينغ.

وغرد أومونا "إن كنتم صوتم من أجل البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي (خلال استفتاء يونيو/حزيران 2016 حول بريكست) فإن أحدا منكم لم يصوت من أجل هذه الفوضى". وقال إنه "أكثر إيجابية وثقة من أي وقت مضى".

من جهتها قالت غرينينغ: نريد التحقق من أن يكون للبريطانيين كلمتهم حول الخيارات التي باتت أمامنا، وتابعت "البرلمان عالق. دعونا نثق بالمواطنين لاتخاذ قرار مستنير بشأن الخطوة التالية لبريطانيا".

أما لوكاس فقالت إن أغلبية الجمهور تؤيد الآن الحملة لإجراء استفتاء جديد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما ظهر خلال استطلاعات الرأي الأخيرة.

وأضافت أن ماي "لا يمكن أن تستمر في تجاهل دعوتنا للتعبير عن رأينا بشأن اتفاقها الخطير للخروج من الاتحاد الأوروبي".