"إسلام على المقاس".. ناشطون يرفضون مخرجات منتدى بفرنسا وسط حملة طرد أئمة

عبر ناشطون فرنسيون عن رفضهم لمخرجات منتدى الإسلام الفرنسي المعروف بـ"فوريف"، المنعقد بحضور وزير الداخلية جيرالد دارمانان وممثلين عن المؤسسات الإسلامية في فرنسا.

ورأى كثير من هؤلاء أن فرنسا تحاول فرض "إسلام على مقاسها".

ونشر وزير الداخلية جيرارلد دارمانان مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "إكس" تضمن مخرجات منتدى الإسلام في فرنسا. وشملت هذه المخرجات إجراءات ميدانية مثل تسوية وضع الإمام في فرنسا وزيادة الحماية الأمنية لمراكز العبادة الإسلامية.

Message à nos compatriotes musulmans ⤵️ pic.twitter.com/Sfb25sAHAj — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 26, 2024

وطلب وزير الداخلية من منتدى "فوريف" العمل في غضون 6 أشهر على إنشاء وضع خاص للإمام في فرنسا يتضمن كل حقوقه وواجباته والشروط التي تسمح له باعتلاء المنبر.

Vous passez votre temps à les stigmatiser et vous venez faire les républicains, stop hypocrisie ! https://t.co/q9XoJsjYcP — Kheir-Eddine (@Kheir06Eddine) February 27, 2024

مسرحية هزلية

ورأى مدونون أن ما حدث في المنتدى مجرد مسرحية هزلية ومحاولة من فرنسا لفرض "إسلام على مقاسها".

وغذى حدة هذه الانتقادات أنها جاءت بعد حملة طرد للأئمة الذين عارضوا في خطاباتهم "قيم الجمهورية الفرنسية"، بالإضافة إلى إغلاق بعض المساجد.

Le gouvernement Macron propose une version « Nord Coréene » de Safwa Center. 1 – en gros il propose le projet Safwa sauf qu’il souhaite que le gouvernement en garde la main ( lancer l’économie musulmane et la mettre à disposition des musulmans par secteurs afin d’organiser la… https://t.co/CDyjF4O89r — Idriss Sihamedi 🇵🇸 (@IdrissSihamedi) February 27, 2024

وكتب المدون يانيس عبر حسابه على إكس: "ببساطة، هذا يتماشى مع ما أراد ساركوزي تأسيسه، إسلام فرنسي متوافق مع الجمهورية ومشاعر الناس، يجب علينا حقا الرحيل من هنا قبل أن يدمر أطفالنا".

ورأى نجيب أزرقي، وهو مؤسس تنظيم اتحاد مسلمي فرنسا الديمقراطيين، أن المشهد: "يبدو كأنه محاكاة ساخرة سيئة للغاية، فالممثل يؤدي بشكل سيء للغاية. حتى مصور الفيديو متخلف عن الركب".

Il souhaite museler et contrôler et les musulmans de France https://t.co/G1NBgmdWOG pic.twitter.com/YwnZoFpjHA — Mohamed (@Boulahya78) February 26, 2024

وقسا الناشط إدريس سي حامدي في لهجته قائلا: "أيها المسلمون، لا تنخدعوا بعد الآن! يجب علينا إخراج المشروع الذي يُتحدث عنه، والتجمع لكيلا نسهم في هذا النظام الذي يضطهدنا ويسخر منا".

On dirait une parodie super mal faite tellement l’acteur joue mal. Même le cadreur est à la ramasse https://t.co/ArJjJJL12Y — Nagib Azergui (@nagib_azergui) February 27, 2024