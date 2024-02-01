قاض يرفض دعوى ضد فلوريدا بشأن حظر جماعة مؤيدة للفلسطينيين

رفض قاض أميركي دعوى قالت إن حظرا اقترحت فلوريدا فرضه على حركة مؤيدة للفلسطينيين بالجامعات ينتهك حقوق الطلاب في حرية التعبير.

وحكم القاضي مارك ووكر رئيس المحكمة الجزئية الأميركية لشمال فلوريدا أمس الأربعاء برد القضية لأن "الحظر لم يسرِ بعد".

وطلب النظام الجامعي في فلوريدا، الذي انضم إليه الحاكم رون ديسانتيس، من الكليات في أواخر العام الماضي إغلاق فروع منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين (إس.جيه.بي)، وهي حركة طلابية باتت محور النشاط في الجامعات الأميركية منذ اندلاع الحرب في غزة.

لكن لم تقدم الكليات على أي تحرك يتوافق مع هذا الاقتراح.

وكتب ووكر أن وصف الحاكم لأعضاء المنظمة بأنهم "إرهابيون" يدعمون "الجهاد" أصابهم بالقلق على نحو يمكن تفهمه، لكنه قال إن إغلاق فروع المنظمة "يظل مجرد تكهنات".

وبعد أن رفض القاضي طلب المنظمة بإصدار أمر قضائي أولي أمس الأربعاء، قال اتحاد الحريات المدنية الأميركي، الذي يمثل المنظمة، إنها سترفع دعوى قضائية مرة أخرى إذا أقدم المسؤولون في فلوريدا على أي خطوة لإغلاق فروعها.

ورصد المدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في معدلات الإسلاموفوبيا والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول. وتشهد الجامعات الأميركية توترا شديدا وسط هذا الصراع.