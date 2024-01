تنديد بطرد إذاعة أسترالية صحفية شاركت تقريرا حقوقيا عن جرائم إسرائيل

أثار قرار إذاعة إسرائيلية طرد الصحفية أنطوانيت لطوف، نتيجة ضغوط من جماعات مؤيدة لإسرائيل، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار الطرد، وفقما يقول نشطاء ومسؤولون حقوقيون، على خلفية مشاركة الصحفية على حسابها بإنستغرام فيديو لهيومن رايتس ووتش يدين إسرائيل.

وهدد موظفو الإذاعة في سيدني بالإضراب عن العمل ما لم توضح الإدارة ما أثاره تقرير في صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، أظهر سلسلة من رسائل الواتساب المسربة توضح أن حملة من مؤيدين لإسرائيل كان لديها تأثير على قرار طرد لطوف.

ونفت الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" بشدة الادعاءات التي تفيد بأن الصحفية طُردت لموقفها. وقال المدير التنفيذي لـ"إيه بي سي" ديفيد أندرسون إن مؤسسته ترفض "أي ادعاء بأنها تأثرت بأي ضغط خارجي، سواء من جماعة أو لوبي أو حزب سياسي أو كيان تجاري".

Disturbing that ABC has confirmed journalist Antoinette Lattouf @antoinette_news was terminated for re-posting of @hrw material deeming it ‘controversial’. https://t.co/BDqsZVLtlp

وأضاف أندرسون أن "إيه بي سي" تأخذ الانتقادات والتعليقات والشكاوى على محمل الجد، ولكنها ستستمر في دعم الموظفين وعملهم، داخليًا وخارجيا.

وزعمت "إيه بي سي" في تبريراتها "للجنة العمل العادل" أن لطوف أقيلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي من تقديم برنامج "سيدني مورنينغ" على إذاعة "إيه بي سي" قبل يومين من انتهاء عقدها.

وأثار قرار الإذاعة غضب كثيرين، واعتبروه محاولة لتكميم الأفواه ومنع أي صوت معارض لإسرائيل حتى لو كان من مؤسسات حقوقية معروفة.

وقالت المديرة الإقليمية لهيومن رايتس ووتش بآسيا إلين بيرسون إن مبررات الإذاعة الأسترالية في إقالة لطوف "مقلقة". وقالت "تستخدم تقارير هيومن رايتس ووتش من قبل وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين والمحاكم في جميع أنحاء العالم بما في ذلك إيه بي سي. يجب تشجيع الصحفيين على تعزيز تقارير حقوق الإنسان وليس معاقبتهم على ذلك".

So: @ABCaustralia DID fire award-winning journalist @antoinette_news for reposting @HRW video on starvation in Gaza. Whether or not the firing was affected by pro-Israel groups, it is disconcerting that a media company punishes a journo for exposing atrocities. @Irenekhan https://t.co/tTgXTLQoX1

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) January 17, 2024