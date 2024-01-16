وزارة الصحة بغزة: 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة في القطاع "بلا دواء"

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة لا يتلقون أدويتهم جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحذر المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة -في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء- من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها هؤلاء المرضى.

وطالب القدرة المؤسسات الدولية بضرورة توفير الأدوية للمصابين بالأمراض المزمنة بشكل عاجل.

وفي بيان آخر، أعلن القدرة نفاد غاز النيتروز في غرف العمليات، والنقص الحاد في الغازات الطبية الأخرى؛ دون مزيد من التفاصيل.

ويستخدم غاز النيتروز في تخدير المرضى خلال إجراء العمليات الجراحية.

وكانت مؤسسات صحية وحقوقية فلسطينية ودولية قد حذرت من انهيار القطاع الصحي في غزة جراء استمرار الحرب.

وفي أكثر من مرة، حذرت وزارة الصحة من شح الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع، ونفاد بعضها جراء الإصابات الكثيرة التي تصل إلى المستشفيات.

وقال عدد من الفلسطينيين بغزة، في أوقات سابقة، إنهم لا يجدون أدويتهم داخل الصيدليات أو المستشفيات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفا و285 قتيلا و61 ألفا و154 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.