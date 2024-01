نحن بشر.. وائل الدحدوح ينصح بايدن بسماع معاناة غزة

دعا مدير مكتب الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح، الرئيسَ الأميركي جو بايدن إلى "النظر إلى ما يحدث" في قطاع غزة المحاصر، وذلك في مقابلة متلفزة مع شبكة "إم إس إن بي سي" الأميركية.

وقال الدحدوح "أطلب من الرئيس الأميركي، وأنصحه بأن ينظر إلى ما يحدث، وأن يستمع إلى الناس العاديين الذين يدفعون كلفة هذه الحرب الدامية".

وأضاف في البرنامج الذي بث مساء السبت "إن أهل قطاع غزة الذي يعاني الآن لهم كل الحق في تأمين حقوقهم كبشر، كشركاء في الإنسانية".

.@WaelDahdouh's message to President Biden: “… I demand from the American president… to look at what's happening, to listen to people, ordinary people, who are paying the cost. They have every right to secure their rights as human beings, as partners in humanity.” pic.twitter.com/suhOOZpQX1

— AYMAN (@AymanMSNBC) January 14, 2024