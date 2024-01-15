نحن بشر.. وائل الدحدوح ينصح بايدن بسماع معاناة غزة

دعا مدير مكتب الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح، الرئيسَ الأميركي جو بايدن إلى "النظر إلى ما يحدث" في قطاع غزة المحاصر، وذلك في مقابلة متلفزة مع شبكة "إم إس إن بي سي" الأميركية.

وقال الدحدوح "أطلب من الرئيس الأميركي، وأنصحه بأن ينظر إلى ما يحدث، وأن يستمع إلى الناس العاديين الذين يدفعون كلفة هذه الحرب الدامية".

وأضاف في البرنامج الذي بث مساء السبت "إن أهل قطاع غزة الذي يعاني الآن لهم كل الحق في تأمين حقوقهم كبشر، كشركاء في الإنسانية".

.@WaelDahdouh's message to President Biden: “… I demand from the American president… to look at what's happening, to listen to people, ordinary people, who are paying the cost. They have every right to secure their rights as human beings, as partners in humanity.” pic.twitter.com/suhOOZpQX1 — AYMAN (@AymanMSNBC) January 14, 2024

وتابع أنه يجب على الرئيس الأميركي أن "يستمع إلى كلا الجانبين من الرواية، وليس فقط إلى جانب واحد، إنه حق الشعب الفلسطيني، ومن حقي كأب يتألم، ودفع بدماء عائلته أن يتحدث عن الكيفية التي أعيش بها".

وقال الدحدوح "لقد دفعت ثمناً باهظاً للأسلحة التي استهدفت المكان الذي كانت فيه عائلتي ودمرته، وسوته بالأرض دون سابق إنذار، على ما أعتقد، عائلتي والعديد من العائلات الأخرى، وهذا ظلم كبير".

وجاءت تصريحات الدحدوح مع مرور 100 يوم من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، حيث قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 23 ألفا و843 فلسطينيًا، وأصابت أكثر من 60 ألفا و317 آخرين.

وقد قتلت إسرائيل زوجة الدحدوح وابنه البالغ من العمر 15 عامًا وابنته البالغة من 7 سنوات وحفيده الرضيع، في غارة جوية جنوب غزة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم إعلان إسرائيل قبل الهجوم أن المنطقة آمنة، ثم قتلت ابنه البكر حمزة مع زميله مصطفى ثريا، في 7 يناير/كانون الثاني الجاري عندما استهدفت سيارته في غزة.