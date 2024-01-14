في تكرار لظاهرة سنوية.. الأمطار تغمر خيم النازحين شمالي سوريا

في تكرار لظاهرة تتكرر كل عام، غمرت مياه الأمطار خيام مئات العائلات النازحة في ريفي محافظتي حلب وإدلب شمال غربي سوريا.

وأثرت الأمطار والسيول الناجمة عنها على العديد من المخيمات التي يقيم فيها النازحون من ديارهم جراء هجمات قوات النظام السوري وداعميه.

وقال الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في بيان يوم أمس السبت: "استجابت فرقنا بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم (أمس) السبت 13 (يناير) كانون الثاني لأكثر من 15 مخيما في ريفي حلب وإدلب".

ولفت البيان إلى تضرر 429 خيمة بشكل جزئي، وسقوط خيمة بشكل كامل بسبب السيول والأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

كما أشار إلى أن فرق الخوذ البيضاء استجابت يوم الجمعة لـ48 مخيما تضرر فيها أكثر من 1118 خيمة، ومنازل وكتل سكنية ذات أسقف بلاستيكية.

ويعيش مئات الآلاف من النازحين والمهجرين من قبل النظام السوري في مخيمات بإدلب وشمال سوريا، وسط ظروف معيشية صعبة، وتزداد معاناتهم سنويا في الشتاء وعند هطول الثلوج.