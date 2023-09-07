حريات|مصر

29 منظمة حقوقية تناشد للإفراج عن ناشط مصري محبوس منذ 5 أعوام

صورة أرشيفية لمحمد عادل (يمين) خلال محاكمة سابقة (رويترز)
محمد عادل (يمين) خلال محاكمة سابقة (رويترز)
7/9/2023

ناشدت 29 منظمة حقوقية ومشرع أميركي السلطات المصرية الإفراج عن الناشط السياسي والمتحدث السابق باسم حركة "شباب 6 أبريل" محمد عادل عقب خمسة أعوام من حبسه احتياطيا.

ووصفت المنظمات في بيان مشترك الحكم الصادر ضده قبل أيام بسجنه أربع سنوات بأنه "استمرار لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري، وتسليط سيف القضاء على منتقديه".

وتقول المنظمات إن هذا الحكم يبرهن على أن السلطات المصرية -بما فيها السلطة القضائية- تستهدف توجيه اتهامات كيدية بحق النشطاء السياسيين ومحاكمتهم محاكمة غير عادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي، على حد قولها.

وطالبت المنظمات -وبينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والأورومتوسطية للحقوق- بسرعة الإفراج الفوري عن محمد عادل وجميع معتقلي الرأي في مصر.

كما أعرب عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس كونز عن "قلقه العميق" بشأن الحكم الصادر بحق الناشط السياسي المصري محمد عادل.

وطالب السيناتور الأميركي في تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس" الحكومة المصرية بـ"الإفراج الفوري عن عادل وسائر سجناء الرأي في مصر"، مضيفا أن الحكم بحق محمد عادل بالسجن أربع سنوات "صدر بناء على تهم زائفة".

وكانت محكمة جنح مدينة أجا بمحافظة الدقهلية شمالي مصر قد أصدرت في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري حكما بالسجن لمدة 4 أعوام في قضية يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها الناشط اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها".

المصدر : الجزيرة