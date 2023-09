29 منظمة حقوقية تناشد للإفراج عن ناشط مصري محبوس منذ 5 أعوام

ناشدت 29 منظمة حقوقية ومشرع أميركي السلطات المصرية الإفراج عن الناشط السياسي والمتحدث السابق باسم حركة "شباب 6 أبريل" محمد عادل عقب خمسة أعوام من حبسه احتياطيا.

ووصفت المنظمات في بيان مشترك الحكم الصادر ضده قبل أيام بسجنه أربع سنوات بأنه "استمرار لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري، وتسليط سيف القضاء على منتقديه".

وتقول المنظمات إن هذا الحكم يبرهن على أن السلطات المصرية -بما فيها السلطة القضائية- تستهدف توجيه اتهامات كيدية بحق النشطاء السياسيين ومحاكمتهم محاكمة غير عادلة، لعقابهم على نشاطهم السلمي، على حد قولها.

وطالبت المنظمات -وبينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والأورومتوسطية للحقوق- بسرعة الإفراج الفوري عن محمد عادل وجميع معتقلي الرأي في مصر.

I am deeply concerned by the sentencing of Mohamed Adel in Egypt to four years in prison on spurious charges. Mohamed has been imprisoned for exercising his basic human rights—I call on the government of Egypt to release him and Egypt's other prisoners of conscience immediately.

— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) September 5, 2023