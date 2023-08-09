حريات|سوريا

الائتلاف الوطني: فشل دولي ذريع إزاء مجرمي الحرب بسوريا

File - This file image provided by Shaam News Network on Thursday, Aug. 22, 2013, which has been authenticated based on its contents and other AP reporting, purports to show dead bodies after an attack on Ghouta, Syria on Wednesday, Aug. 21, 2013. The tiny and impoverished Balkan nation of Albania was emerging Friday, Nov. 15, 2013 as a likely location for the destruction of Syria's chemical weapons stockpile. The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons was discussing a plan to destroy its estimated 1,000-metric-ton arsenal, which includes mustard gas and the deadly nerve agent sarin. Syria says it wants the weapons destroyed outside the country and the OPCW has described that as the "most viable" option.(AP Photo/Shaam News Network, File)
الائتلاف السوري: نظام دمشق مسؤول عن مئات جرائم الحرب منها استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (أسوشيتد برس)
9/8/2023

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إن ضحايا الهجمات بالأسلحة الكيميائية لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاسبة النظام على جرائم الحرب.

جاء ذلك في بيان للائتلاف بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بشأن الأسلحة الكيميائية.

وأكد البيان أن "ضحايا الأسلحة الكيميائية الذين استشهدوا خنقا عبر قصف قوات النظام لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة"، ومحاسبة النظام على جرائم الحرب التي ارتكبها بحقهم بالتعاون مع حلفائه.

وأضاف البيان أن "استمرار إفلات نظام (الرئيس بشار) الأسد من المحاسبة والعقاب بعد أن أثبتت التقارير الحيادية مسؤوليته عن مئات جرائم الحرب، وبعد أن أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن جرائم باستخدام السلاح الكيميائي في مناطق سراقب واللطامنة ودوما، يمثل فشلا ذريعا في آلية تنفيذ القرارات الدولية تجاه مجرمي الحرب".

ولفت البيان إلى أن "التقارير تؤكد أن نظام الأسد قتل خنقا بالغازات السامة 1510 أشخاص (حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان) في هجمات خانقة على مناطق متفرقة بدءا من 2012، إضافة إلى إصابة الآلاف بحالات اختناق تركت لدى المصابين مشكلات صحية مزمنة".

وتابع "ومع وجود كامل الأدلة وشهادات الناجين، فإن المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق المجتمع الدولي في تخليص العالم من مجرم حرب مستعد لاستخدام السلاح الكيميائي في أي وقت".

المصدر : وكالة الأناضول