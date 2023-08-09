اتفاق بريطاني تركي للتصدي للهجرة غير النظامية

كشفت بريطانيا عن اتفاق أبرمته مع تركيا في مسعى لإبطاء تدفق المهاجرين غير النظاميين الذين يمرون عبر الدولة المطلة على البحر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا.

ويشمل ذلك عمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين وتجارة أجزاء القوارب.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أمس الثلاثاء أن البيانات الجمركية سيتم تبادلها بشكل أسرع بموجب مذكرة التفاهم الجديدة.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان "شراكتنا مع تركيا، البلد الصديق والحليف المقرب، ستمكن وكالات إنفاذ القانون لدينا من العمل معا بشأن هذه المشكلة الدولية والتعامل مع سلسلة توريد القوارب الصغيرة".

وتحتل فيه قضية الهجرة غير النظامية أولوية في البرنامج السياسي ببريطانيا قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

وجعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خفض أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى بريطانيا تعهدا رئيسيا لهذا العام بينما كان يحاول تضييق الفجوة الناجمة عن التقدم الكبير لحزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.