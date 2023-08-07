حريات|السنغال

ترافع عن زعيم المعارضة المسجون فاعتقل.. حملة تضامن مع محام بالسنغال

المحامي الفرنسي برانكو كان يترافع عن زعيم المعارضة السنغالية المعتقل سونكو (الفرنسية)
7/8/2023

استنكر نشطاء وحقوقيون فرنسيون اعتقال السنغال المحامي خوان برانكو الذي ترافع عن زعيم المعارضة -المعتقل حاليًا- عثمان سونكو.

جاء ذلك بعد أن أصدرت السلطات القضائية في دكار مذكرة توقيف دولية بحق برانكو.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات تسلمت برانكو، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسبانية، من نظيرتها الموريتانية بدعوى أنه دخل أراضيها بشكل غير قانوني.

واتهم وزير الداخلية عبدولاي ديوم، في خطاب أمام البرلمان، المحامي الفرنسي بـ "تشويه سمعة مؤسسات الدولة".

وأصدرت هيئة دفاع برانكو بيانا خاصا استنكر تسليم موكلهم، ودعوا لإطلاق سراحه بشكل فوري. وجاء في البيان أنه لا يجوز مضايقة أي محام بسبب ممارسته لمهنته، مهما كان الدفاع الذي يختاره ومهما كانت شخصية موكليه.

Arrêté à Rosso Mauritanie : Juan Branco sera rapatrié vers Dakar

ورأى زعيم حركة "فرنسا الأبية" جون لوك مليونشون عبر حسابه على إكس (تويتر سابقا) أن "الانجراف السلطوي الذي بات يمارسه نظام الرئيس السنغالي ماكي سال لم يعد يحتكم لأي جانب من ضبط النفس".

وطالب الأكاديمي والناشط إدريس أبركان -عبر حسابه في إكس- السلطات الفرنسية باتخاذ موقف عاجل وحاسم تجاه اعتقال مواطنها (برانكو) وتسليم موريتانيا له إلى السنغال.

وكان برانكو قد ظهر خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن سونكو نهاية يوليو/تموز الماضي، رغم مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات في 14 يوليو/تموز، قبل أن يدخل الأراضي الموريتانية ويلقى القبض عليه.

المصدر : الجزيرة