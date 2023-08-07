ترافع عن زعيم المعارضة المسجون فاعتقل.. حملة تضامن مع محام بالسنغال

استنكر نشطاء وحقوقيون فرنسيون اعتقال السنغال المحامي خوان برانكو الذي ترافع عن زعيم المعارضة -المعتقل حاليًا- عثمان سونكو.

جاء ذلك بعد أن أصدرت السلطات القضائية في دكار مذكرة توقيف دولية بحق برانكو.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات تسلمت برانكو، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسبانية، من نظيرتها الموريتانية بدعوى أنه دخل أراضيها بشكل غير قانوني.

واتهم وزير الداخلية عبدولاي ديوم، في خطاب أمام البرلمان، المحامي الفرنسي بـ "تشويه سمعة مؤسسات الدولة".

Aucun avocat ne devrait être inquiété en raison de l’exercice de sa profession, ou qu’il soit dans le monde et qui que soit son client. Il en va de la sauvegarde des droits de la défense. La remise en liberté de notre confrère Juan Branco @anatolium s’impose ! pic.twitter.com/5c6sIB8bUJ — Robin Binsard (@RobinBinsard) August 5, 2023

وأصدرت هيئة دفاع برانكو بيانا خاصا استنكر تسليم موكلهم، ودعوا لإطلاق سراحه بشكل فوري. وجاء في البيان أنه لا يجوز مضايقة أي محام بسبب ممارسته لمهنته، مهما كان الدفاع الذي يختاره ومهما كانت شخصية موكليه.

ورأى زعيم حركة "فرنسا الأبية" جون لوك مليونشون عبر حسابه على إكس (تويتر سابقا) أن "الانجراف السلطوي الذي بات يمارسه نظام الرئيس السنغالي ماكي سال لم يعد يحتكم لأي جانب من ضبط النفس".

وطالب الأكاديمي والناشط إدريس أبركان -عبر حسابه في إكس- السلطات الفرنسية باتخاذ موقف عاجل وحاسم تجاه اعتقال مواطنها (برانكو) وتسليم موريتانيا له إلى السنغال.

Au #Sénégal, Juan Branco, avocat de l'opposant politique emprisonné Ousmane Sonko, est à son tour arrêté. Un accusé a droit à la défense. La dérive autoritaire du pouvoir n'a plus de retenue. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 5, 2023

وكان برانكو قد ظهر خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن سونكو نهاية يوليو/تموز الماضي، رغم مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات في 14 يوليو/تموز، قبل أن يدخل الأراضي الموريتانية ويلقى القبض عليه.