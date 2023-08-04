موقع بريطاني: الأميركيون الفلسطينيون يواجهون التمييز بشأن الإعفاء من التأشيرة

يطالب المواطنون الأميركيون الذين لديهم عائلات في قطاع غزة المحاصر واشنطن بالتأكيد على عدم تخلفهم عن الركب بسبب اتفاقية السفر من دون تأشيرة التي تسعى الولايات المتحدة لاتباعها مع إسرائيل، كما أورد موقع ميدل إيست آي.

وألمح الموقع البريطاني إلى ما قالته إسرائيل في يوليو/تموز إنها ستسمح لجميع مواطني الولايات المتحدة، بمن فيهم الفلسطينيون الأميركيون الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة بدخول البلاد، في إطار جهودها للدخول في برنامج الإعفاء من التأشيرات الأميركية.

وأردف أن الولايات المتحدة منعت إسرائيل على مدى سنوات من الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، مشيرة إلى معاملتها التمييزية لبعض المواطنين الأميركيين، بمن فيهم أولئك المنحدرون من أصول فلسطينية.

الولايات المتحدة منعت إسرائيل على مدى سنوات من الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، مشيرة إلى معاملتها التمييزية لبعض المواطنين الأميركيين، بمن فيهم أولئك المنحدرون من أصول فلسطينية

وقالت الولايات المتحدة إنها ستراقب التزام إسرائيل بالسماح بوصول متساو إلى الدولة قبل أن تتخذ قرارا بشأن ما إذا كانت ستسمح بدخول إسرائيل في البرنامج بحلول 30 سبتمبر/أيلول.

وخلال تلك الفترة سترى واشنطن أيضا ما إذا كان الأميركيون الفلسطينيون وغيرهم من العرب الأميركيين يخضعون للتدقيق بشكل غير متناسب من قبل الأمن الإسرائيلي، كما هو الحال غالبا، حيث يجد الفلسطينيون والعرب أنفسهم في كثير من الأحيان يواجهون تدقيقات إضافية وقيودا مشددة وتأخيرات طويلة.

ولفت الموقع إلى أن الأميركيين الفلسطينيين الذين يحملون أوراق هوية من غزة يشكون من التمييز ضدهم من قبل إسرائيل.

ووفقا لمؤسسة المعهد العربي الأميركي، هناك 122 ألفا و500 إلى 220 ألف أميركي فلسطيني، وتشير التقديرات الأميركية إلى أن نحو 45 ألفا إلى 60 ألفا يعيشون في الضفة الغربية.