غضب واسع بسبب حفر شرطة الاحتلال "نجمة داود" على خدّ موقوف فلسطيني

أثار تعذيب الشرطة الإسرائيلية فلسطينيًا بوحشية بعد اعتقاله من منزله في مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وحفر "نجمة داود" على وجهه بآلة حادة، غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة اعتقلت الشاب الفلسطيني عروة شيخ من مخيم شعفاط بتهم تتعلق بالمخدرات، يوم الأربعاء الماضي، مضيفة أن 16 ضابط شرطة شاركوا في عملية الاعتقال، دون أن تعمل أي من الكاميرات المثبتة على أجسادهم.

האלימות המשטרתית ממשיכה להשתולל, והפעם בניחוח עליונות יהודית. הטענות של "המצלמות לא עבדו" ממשיכות לחזור על עצמן, וזה ברור לנו שהם מנסים לנרמל מציאות בה המשטרה יכול לפעול כרצונה ללא אף תיעוד, ומול זה צריך להשמיע קול ברור. ואת השוטרים האלה צריכים לחקור. — עומדים ביחד نقف معًا Standing Together🟣 (@omdimbeyachad) August 18, 2023

ونقل موقع (Ynet) الإسرائيلي عن فاديم شوب، محامي المعتقل، أن موكله عُرض يوم الخميس الـ17 أغسطس/آب أمام محكمة جزئية في القدس، وكانت آثار الاعتداء تغطي كامل جسده، وقال إن 16 عنصرًا من الشرطة قاموا بتعنيفه بعد اقتحام منزله، وغطوا وجهه بقطعة قماش، قبل أن يحفروا على خده علامة "نجمة داود"، بينما أمر القاضي بإجراء تحقيق في الواقعة.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية أنه بسبب مقاومة الشاب الفلسطيني العنيفة للاعتقال، فإنها استخدمت "القوة المعقولة" ضده، موضحة أن "العلامات على وجهه جاءت بسبب ضربات تلقاها من حذاء شرطي إسرائيلي".

Israel Police officers beat up and branded a Star of David on the cheek of a detained Palestinian refugee in occupied East Jerusalem. 16 officers participated. This is the fascist violence of Israel’s occupation. https://t.co/621vjKdsba — Canadians for Justice and Peace in the Middle East (@CJPME) August 18, 2023

وأثار هذا الاعتداء الذي وصفته منظمات دولية بـ "العنف الفاشي" حالة من الغضب والتنديد عبر المنصات الدولية، وحذرت من استمرار الممارسات والاعتداءات الدموية ضد الفلسطينيين.

وطالبت مؤسسات حقوقية ونشطاء وأعضاء كنيست إسرائيليون بضرورة التحقيق في الاعتداء بشكل موسع ومحاسبة الضباط الذين وصفوا بـ "النازيين الجدد".

ومن جانبه، قال رئيس المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده: "لا أعرف الرابط بالضبط، لكن هذه الحادثة تذكّرني بشارة نجمة داود في ألمانيا".

وكتب القانوني والباحث اليهودي ستانلي كوهين: "أمر هتلر جميع اليهود في باريس المحتلة بارتداء شارة نجمة صفراء، تميّزهم، على الجانب الأيسر من معاطفهم، نتنياهو يرى أن هذا غير كافٍ، وأمر بطبع نجمة داود على وجه الفلسطينيين".

Police Deny Imprinting Star of David on Palestinian Detainee's Face, Say Wound Caused by Shoe – Israel News – https://t.co/siBmNsaZV1 We didn’t brand him, we just stamped on him! What an excuse/defense… 🤦🏽‍♂️ https://t.co/OFts8HYB8m — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) August 20, 2023

وأضاف: "نتنياهو عزز بيئة لا يتردد فيها رجال الشرطة الصهاينة في طبع نجمة داود على وجه أسير فلسطيني دون خوف من أي اتهامات".

وبدورها غردت الباحثة والمؤرخة سارة هيرشورن: "ما فعله رجال الشرطة هؤلاء عار على كل يهود إسرائيل والعالم. لا أعرف حتى ما هي العقوبة التي يجب فرضها لقاء هذا، تبدو عقوبة السجن غير كافية، ربما عقوبة من السماء ستكون مناسبة".

وكتب الصحفي الألماني الفلسطيني رشاد الهندي: "لم يعد هذا يعتبر عنفا مُعتادًا من قبل الشرطة أو الاحتلال، بل فاشية خالصة! هذه هي دولة الفصل العنصري الإسرائيلية".

Police say they used ‘reasonable force’ This is horrifying. Let it sink in folks. This is apartheid and our tax dollars support it every day. Cops accused of beating Palestinian detainee, branding him with Star of David https://t.co/Hhauv1UTBl via @timesofisrael — Yousef Munayyer (@YousefMunayyer) August 18, 2023

وعقبت منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط:" ضرب ضباط شرطة إسرائيلية لاجئا فلسطينيا مُحتَجَزا لديهم في القدس الشرقية المحتلة وطبعوا نجمة داود على خده، بمشاركة 16 ضابطا. هذا هو العنف الفاشي للاحتلال الإسرائيلي".

Hitler ordered all Jews in occupied Paris to wear an identifying yellow star on the left side of their coats. Netanyahu says not enough-

burn the star of david into the face of Palestinians. — Stanley Cohen (@StanleyCohenLaw) August 19, 2023

أما منظمة (نقف معا עומדים ביחד) اليسارية الإسرائيلية، فعلقت: "يستمر عنف الشرطة في الاحتدام، وهذه المرة بنكهة التفوق اليهودي. تتكرر مزاعم "الكاميرات لم تنجح"، ومن الواضح لنا أنهم يحاولون تطبيع واقع يمكن للشرطة أن تتصرف فيه كما تشاء دون أي توثيق، وفي مواجهة هذا يجب رفع الصوت الواضح. ويجب التحقيق مع رجال الشرطة هؤلاء".

For the mindless literalists is it more palatable for me to say Netanyahu has fostered an environment where Zionist cops do not hesitate to burn the star of david into the face of a Palestinian prisoners without fear of any recrimination? — Stanley Cohen (@StanleyCohenLaw) August 19, 2023

وكتبت عضو الكنيست من حزب العمل نعمة لازيمي: "لا توجد كلمات لوصف مدى ترويع وخطورة هذا الحدث، أولئك الذين يفترض بهم الحفاظ على السلم العام والقانون يمارسون العنف الشرير والسادي. حزينة علينا وما يحدث هنا. ويجب أن نصلحه من الألف إلى الياء".

What these policemen did is a shame on all of Israel and World Jewry – I don't even know what the punishment should be for this, jail time seems too little, a punishment in/from heaven, perhaps:https://t.co/DcNrXR9x55 — Dr. Sara Yael Hirschhorn (@SaraHirschhorn1) August 19, 2023

وعلق عضو الكنيست العربي أحمد طيبي: "16 من رجال الشرطة النازيين الجدد، فلسطيني واحد، نجمة داود، العديد من الوزراء الفاشيين. إسرائيل 2023".