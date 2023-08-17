قتل وجرح وخطف.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن العمل الإنساني

قالت الأمم المتحدة إن 62 من عمال الإغاثة قتلوا منذ مطلع العام الجاري، عبر العالم، بينما جرح 84 آخرون وخُطف 34. والعام الماضي بلغ العدد الإجمالي للقتلى 116.

جاء ذلك بينما تستعد هذه المنظمة الدولية لإحياء ذكرى مرور 20 عاما على هجوم مدمر على مقرها في العاصمة العراقية.

وتحتفل الأمم المتحدة بـ "اليوم العالمي للعمل الإنساني" في 19 أغسطس/آب من كل عام، في ذكرى التفجير الانتحاري الذي أودى بـ 22 شخصا، من بينهم سيرجيو فييرا دي ميلو المفوض الأممي لحقوق الإنسان آنذاك والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

ولسنوات متواصلة، كانت دولة جنوب السودان أخطر مكان في العالم لعمال الإغاثة. وحتى 10 أغسطس/آب، سُجل 40 هجوما على موظفين في المجال الإنساني، وأودت هذه الهجمات هناك بحياة 22 شخصا، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتليها في القائمة السودان مع 17 هجوما على عمال إغاثة و19 حالة وفاة منذ مطلع العام. ولم تُسجل مثل هذه الأرقام المرتفعة منذ النزاع في دارفور بين عامي 2006 و2009.

ومن بين الدول الأخرى، التي قُتل فيها عمال في مجال العمل الإنساني، أفريقيا الوسطى ومالي والصومال وأوكرانيا واليمن.





مخاطر تتجاوز الإدراك البشري

وذكر تقرير أعدته منظمات غير حكومية من بينها "أطباء العالم" و"العمل ضد الجوع" و"هانديكاب إنترناشونال" -بمساعدة الاتحاد الأوروبي- أن "المخاطر التي نواجهها تتجاوز الإدراك البشري".

وبحسب منظمة "سيفتي" العالمية غير الحكومية، فإن أكثر من 90% من ضحايا الهجمات على عمال الإغاثة، سنويا، كانوا من السكان المحليين.

ويتزامن اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام مع مرور 20 عاما على التفجير الذي استهدف فندق القناة في بغداد حيث كان مقر الأمم المتحدة بالعاصمة العراقية.

ونُفذ التفجير عام 2003، وسط فوضى الغزو بقيادة الولايات المتحدة والذي أطاح بالرئيس صدام حسين. وأدى الهجوم لمقتل 22 شخصا من بينهم البرازيلي دي ميلو، وجرح 150 شخصا من عمال الإغاثة المحليين والدوليين.

وقال مسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث "اليوم العالمي للعمل الإنساني وتفجير فندق القناة سيكونان دوما مناسبة لمشاعر مختلطة بالنسبة لي ولكثيرين آخرين".

وأضاف "كل عام، يلقى أكثر من 6 أضعاف عدد الذي قتلوا ذلك اليوم المظلم حتفهم أثناء أداء الواجب في بغداد، وهم في غالبيتهم من عمال الإغاثة".

وتابع "الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم ندبة في ضميرنا الجماعي".