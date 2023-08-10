"أقصِي الحجاب" غضب واسع على قيادي يميني بسبب تغريدة عن مباراة

هاجم نشطاء ومغردون الناطق باسم التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف جوليان أودول بسبب تغريدة تحدث فيها عن فوز سيدات المنتخب الفرنسي على المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

وكتب النائب والناطق باسم التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوليان أودول، على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) "برافو لمنتخبنا الفرنسي النسوي تأهله إلى الربع نهائي في كأس العالم للسيدات. هذا انتصار أيضا لحقوق وحريات المرأة ضد الأيديولوجيا الإسلامية، لقد أقصي الحجاب".

وجاءت تغريدة جوليان أودول عقب الضجة التي أثارتها لاعبة المنتخب المغربي نهيلة بنزينة التي دخلت التاريخ كأول لاعبة محجبة في نهائيات كأس العالم الخاصة بالسيدات.

🇫🇷Bravo à notre @equipedefranceF qui se qualifie brillamment pour les quarts de finale de la coupe du monde de #football féminine. C’est aussi la victoire des droits et libertés de toutes les femmes contre l’idéologie islamiste ! Le #hijab est éliminé !#FiersdetreBleues#FRAMAR pic.twitter.com/5CvdJiB0vv — Julien ODOUL (@JulienOdoul) August 8, 2023

وأكد مغردون ونشطاء فرنسيون ومغاربة أن جوليان أودول دائما ما يصر على تذكير الجميع بعنصريته التي فاقت الحدود وتجاوزت كل الخطوط الحمراء، بينما رأى آخرون أنه يقفز بذلك على كل قيم التسامح التي تنشرها الرياضة.

وكتب الناشط الفرنسي كليمان تريهان قائلا إنه "مثال حي للتفكير اليميني المتطرف الذي يجب ألا يبقى مكانه أبدًا. مجرد صناديق قمامة للتاريخ".

La France!!! Une équipe multinationale!! De quelle France vous parlez??

Mais tant mieux, sans ces immigrés que deviendrez-vous. Mais vous n'avez aucun honneur… Et depuis longtemps d'ailleurs.. Toujours entrain de donner des leçons..!! Et vous êtes la moquerie de l'Europe..… https://t.co/9n1b059A3v — Abdelaziz Ananou (@Hacib9) August 8, 2023

وقال المغرد المغربي حمزة الهراوي في حسابه بمنصة إكس "نشكرك على تذكيرنا من وقت لآخر بالحمض النووي العنصري لتشكيلتك السياسية. حقير".

ووجه الصحفي المغربي رضوان بشيري رسالة إلى الناطق باسم التجمع الوطني جوليان أودول "الرياضة تنقل قيم الانفتاح والتسامح. إن ضيق أفقك وعدم فهمك للأعراف الأجنبية يقودك إلى الوضع الجيوسياسي الفرنسي الحالي في أفريقيا وهناك تعرف بلادك مشاكل كبرى".

Monsieur Odoul, le sport véhicule des valeurs d'ouverture et de tolérance. Votre étroitesse d'esprit ainsi que votre incompréhension des moeurs étrangères vous conduit à la situation géopolitique française actuelle en Afrique. La France connaît bien d'autres écueils graves qui… — Radouan Bachiri (@BachiriRadouan) August 8, 2023

تجدر الإشارة إلى أن جوليان أودول كان أحد أبرز الوجوه التي قادت هجوما شرسا تجاه نهيلة بنزينة لاعبة المنتخب المغربي المحجبة.https://twitter.com/pierrehenry75/status/1688965507204964352?s=20

L’illustration parfaite de la pensée d’extrême droite qui ne doit jamais sortir de la place qui est la sienne : les poubelles de l’Histoire. https://t.co/N5dV0yBTD4 — Clément Trihan (@clementrihan) August 8, 2023