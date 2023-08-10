حريات|فرنسا

"أقصِي الحجاب" غضب واسع على قيادي يميني بسبب تغريدة عن مباراة

France v Morocco: Round of 16 - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023
نهيلة بنزينة أصبحت أول لاعبة كرة قدم تشارك في مباراة ببطولات كأس العالم للسيدات وهي ترتدي الحجاب (غيتي)
10/8/2023

هاجم نشطاء ومغردون الناطق باسم التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف جوليان أودول بسبب تغريدة تحدث فيها عن فوز سيدات المنتخب الفرنسي على المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

وكتب النائب والناطق باسم التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوليان أودول، على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) "برافو لمنتخبنا الفرنسي النسوي تأهله إلى الربع نهائي في كأس العالم للسيدات. هذا انتصار أيضا لحقوق وحريات المرأة ضد الأيديولوجيا الإسلامية، لقد أقصي الحجاب".

وجاءت تغريدة جوليان أودول عقب الضجة التي أثارتها لاعبة المنتخب المغربي نهيلة بنزينة التي دخلت التاريخ كأول لاعبة محجبة في نهائيات كأس العالم الخاصة بالسيدات.

وأكد مغردون ونشطاء فرنسيون ومغاربة أن جوليان أودول دائما ما يصر على تذكير الجميع بعنصريته التي فاقت الحدود وتجاوزت كل الخطوط الحمراء، بينما رأى آخرون أنه يقفز بذلك على كل قيم التسامح التي تنشرها الرياضة.

وكتب الناشط الفرنسي كليمان تريهان قائلا إنه "مثال حي للتفكير اليميني المتطرف الذي يجب ألا يبقى مكانه أبدًا. مجرد صناديق قمامة للتاريخ".

وقال المغرد المغربي حمزة الهراوي في حسابه بمنصة إكس "نشكرك على تذكيرنا من وقت لآخر بالحمض النووي العنصري لتشكيلتك السياسية. حقير".

ووجه الصحفي المغربي رضوان بشيري رسالة إلى الناطق باسم التجمع الوطني جوليان أودول "الرياضة تنقل قيم الانفتاح والتسامح. إن ضيق أفقك وعدم فهمك للأعراف الأجنبية يقودك إلى الوضع الجيوسياسي الفرنسي الحالي في أفريقيا وهناك تعرف بلادك مشاكل كبرى".

تجدر الإشارة إلى أن جوليان أودول كان أحد أبرز الوجوه التي قادت هجوما شرسا تجاه نهيلة بنزينة لاعبة المنتخب المغربي المحجبة.https://twitter.com/pierrehenry75/status/1688965507204964352?s=20

المصدر : الجزيرة