أثار غضبا ودعوات لحماية النفس.. اعتداء مجموعة من الهندوس على مسلمين في الهند

أثارت مقاطع فيديو -انتشرت خلال الأيام الماضية- توثق مقتل مسلم على يد هندوس خلال اعتدائهم على 5 مسلمين، بينهم 3 إخوة، بمدينة موريجاون بولاية آسام الهندية، استنكارا واسعا ومطالبات بحماية المسلمين.

وكانت الفيديوهات المتداولة تعود لحادثة وقعت يوم 25 يوليو/تموز الجاري، وذلك عندما اتُهم الضحية -ويدعى صدام حسين- هو وأخواه بـ"سرقة أبقار" والاتجار بها بشكل غير قانوني.

وأفادت منصة "مكتوب ميديا" المحلية، على لسان عدد من المعتدى عليهم، بأنهم جميعًا ومعهم صدام كانوا عائدين من مشاهدة مباراة لعبة محلية عندما هاجمهم مجموعة من الهندوس زاعمين أنهم قاموا بـ"سرقة أبقار".

@himantabiswa like @ChouhanShivraj in MP has enabled this atmosphere of rabid Islamophobia. When the Chief Minister of Assam says he has many “Hussain Obamas” to take care in India, he is letting his people know they can do the murderous lynchings without consequences https://t.co/JaJjTOJC8M — Arif Ayyub (@arifayyub) July 29, 2023

وعبر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الهندية عن استنكارهم الواقعة، إذ هاجم الناشط عارف أيوب حاكم ولاية آسام -حيث وقعت الحادثة- قائلًا: "لقد مكّن هيمنتا سارما، حاكم ولاية آسام، الإسلاموفوبيا من النمو بشكل سريع، كما فعل حاكم ولاية ماديا براديش".

وأضاف أيوب "عندما قال رئيس وزراء ولاية آسام إن لديه كثيرا من (حسين أوباما) للتعامل معهم في الهند، فإنه يخبر شعبه أنه يمكنهم تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون دون عواقب"، وأشار إلى تعليق حاكم ولاية آسام على تصريحات الرئيس الأميركي السابق التي ندد فيها بالتعامل مع مسلمي الهند.

Muslims need to settle it out of. Court beacuse its happened with law support — سیاہ چمڑا (@NiksonNovdojic) July 29, 2023

وطالب آخرون المسلمين بالتدخل لحماية أنفسهم، إذ قال المغرد سياه جمرا: "يجب على المسلمين التعامل مع هذا الأمر بعيدا عن القضاء، لأن ما يحدث ضدنا مدعوم بالقانون".