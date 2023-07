أثار غضبا ودعوات لحماية النفس.. اعتداء مجموعة من الهندوس على مسلمين في الهند

أثارت مقاطع فيديو -انتشرت خلال الأيام الماضية- توثق مقتل مسلم على يد هندوس خلال اعتدائهم على 5 مسلمين، بينهم 3 إخوة، بمدينة موريجاون بولاية آسام الهندية، استنكارا واسعا ومطالبات بحماية المسلمين.

وكانت الفيديوهات المتداولة تعود لحادثة وقعت يوم 25 يوليو/تموز الجاري، وذلك عندما اتُهم الضحية -ويدعى صدام حسين- هو وأخواه بـ"سرقة أبقار" والاتجار بها بشكل غير قانوني.

وأفادت منصة "مكتوب ميديا" المحلية، على لسان عدد من المعتدى عليهم، بأنهم جميعًا ومعهم صدام كانوا عائدين من مشاهدة مباراة لعبة محلية عندما هاجمهم مجموعة من الهندوس زاعمين أنهم قاموا بـ"سرقة أبقار".

@himantabiswa like @ChouhanShivraj in MP has enabled this atmosphere of rabid Islamophobia. When the Chief Minister of Assam says he has many “Hussain Obamas” to take care in India, he is letting his people know they can do the murderous lynchings without consequences https://t.co/JaJjTOJC8M

