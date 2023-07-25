حريات|ليبيا

العفو الدولية تناشد السلطات الليبية الكشف فورا عن مكان مدع عسكري أُخفي قسرا

Fighters loyal to the Government of National Unity are pictured in a street in the Libyan capital Tripoli on August 27, 2022, following clashes between rival Libyan groups. - Clashes between backers of Libya's rival governments killed at least 13 people and damaged six hospitals in Tripoli, sparking fears that a political crisis could spiral into a major new armed conflict. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP)
مقاتلون موالون لحكومة الوحدة الوطنية في أحد شوارع العاصمة الليبية طرابلس (الفرنسية)
25/7/2023

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى الكشف فورا عن مصير المدعي العسكري فاروق الصديق عبد السلام بن سعيد ومكان وجوده.

وقالت المنظمة إن بن سعيد أُخفي قسرا منذ أن اختطفه رجال مسلحون بملابس مدنية من أحد شوارع طرابلس في 26 يونيو/حزيران الماضي.

وأضافت المنظمة أن عائلته قدمت شكاوى للشرطة وسلطات الادعاء، لكنها لم تتلق أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده.

وأشارت إلى أن هناك تقارير "موثوقة" تفيد بأنه محتجز من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة "وهي مليشيا مدعومة من الدولة تشتهر بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان -بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة- مما يثير مخاوف على سلامته".

المصدر : الجزيرة