العفو الدولية تناشد السلطات الليبية الكشف فورا عن مكان مدع عسكري أُخفي قسرا

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى الكشف فورا عن مصير المدعي العسكري فاروق الصديق عبد السلام بن سعيد ومكان وجوده.

وقالت المنظمة إن بن سعيد أُخفي قسرا منذ أن اختطفه رجال مسلحون بملابس مدنية من أحد شوارع طرابلس في 26 يونيو/حزيران الماضي.

وأضافت المنظمة أن عائلته قدمت شكاوى للشرطة وسلطات الادعاء، لكنها لم تتلق أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده.

وأشارت إلى أن هناك تقارير "موثوقة" تفيد بأنه محتجز من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة "وهي مليشيا مدعومة من الدولة تشتهر بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان -بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة- مما يثير مخاوف على سلامته".