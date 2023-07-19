رئيس مجلس اللاجئين البريطاني: قانون الهجرة الذي أجيز مؤخرا لن يكون رادعا كما تقول الحكومة

علق رئيس مجلس اللاجئين البريطاني إنفر سولومون على قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، الذي أجيز مؤخرا، بأنه لن يكون رادعا كما تدعي الحكومة البريطانية، بل سيضع الأشخاص الأكثر ضعفا في طريق الأذى.

وأشار سولومون -في مقال بصحيفة "غارديان" (The Guardian)- إلى أنه كان هناك عدد من مشاريع قوانين الهجرة في السنوات الأخيرة، لكنه اعتبر هذا القانون الذي أقره البرلمان الآن لحظة فاصلة، وأنه سوف يدخل التاريخ كمعلم لا مثيل له. كما قالت الأمم المتحدة إنه "يلغي الوصول إلى اللجوء" في بريطانيا لأي شخص يصل عبر طريق تعتبره الحكومة "غير نظامي".

ولفت إلى أن الناس الذين يستهدفهم القانون هم أشخاص مثلنا، أمهات وآباء وإخوة وأخوات، وأنهم ليسوا جميعا "غير قانونيين"، حسبما تدعي الحكومة. فهم عائلات من سوريا رأوا جيرانهم يُقتلون بالقنابل، وسودانيون فروا من الحرب الوحشية في بلادهم، وإيرانيون يفرون من الاضطهاد، ومن الأفغان الذين شكلوا أكبر جنسية قادمة عبر القناة الإنجليزية خلال الأشهر الثلاثة الأولى هذا العام.

من الصعب رؤية الطريقة التي سيكون بها القانون الجديد رادعا حسبما تقول الحكومة؛ بل إنه سيجعل الأمور أسوأ بكثير ويسبب فوضى إنسانية هائلة

ومعنى القانون أنه سيتم إبعادهم جميعا. وبموجب القانون سيواجه جميع الوافدين الذين اضطروا لخوض رحلات خطرة -لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة دخول إلى بريطانيا- الاحتجاز فور وصولهم، وإذا صدقت الحكومة، فمصيرهم الإبعاد بسرعة من البلاد. وفي المقابل، لننظر إلى الطريقة التي اختارت بها الحكومة الترحيب باللاجئين الأوكرانيين الفارين من الدمار في وطنهم، على حد وصف سولومون رئيس مجلس اللاجئين البريطاني.

وتابع سولومون بأن هذا القانون سيؤدي إلى بؤس إنساني هائل ويعرض الناس لخطر جسيم، حيث لا يوجد سوى نحو 2500 مكان احتجاز للمهاجرين في إنجلترا وويلز، ويستخدم نصفها على الأقل للمجرمين الذين ينتظرون الترحيل. وكما أشار كبير مفتشي السجون، لا توجد قدرة في منطقة الاحتجاز على احتجاز الأشخاص بموجب التشريع الجديد.

واستفاض في ذكر المخاطر والأضرار التي سيتعرض لها المهاجرون، وقال إن الغموض واليأس سيجعلان كثيرا من اللاجئين يشعرون باليأس التام، ومن المحتمل أن تكون هناك زيادة في أزمات الصحة النفسية الخطيرة، بما في ذلك إيذاء النفس ومحاولة الانتحار. واستنكر ما وصفه بغض الحكومة الطرف عن هذا وتصميمها على المضي قدما.

وختم مقاله بأنه من الصعب رؤية الطريقة التي سيكون بها القانون الجديد رادعا حسبما تقول الحكومة؛ بل إنه سيجعل الأمور أسوأ بكثير ويسبب فوضى إنسانية هائلة.