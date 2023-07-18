الأمم المتحدة تنتقد قانون الهجرة البريطاني الجديد وتراه مخالفا للقانون الدولي

انتقدت الأمم المتّحدة -اليوم الثلاثاء- مشروع قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان البريطاني الليلة الماضية، قائلة إنه يتعارض مع القانون الدولي.

وأشارت بالذات إلى البند المتعلّق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد.

وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، ورئيس المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي -في بيان مشترك- إنّ مشروع القانون "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين".

وحذّر المسؤولان الأساسيان بالأمم المتّحدة عن هذا الملف -في بيانهما- من أنّ هذا القانون "ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية".

وهذا النصّ المثير للجدل الذي أقرّه البرلمان البريطاني -الليلة الماضية- يُعتبر حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير النظامية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.

ولا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانوناً ساري المفعول، لكنّ هذه "المصادقة الملكية" مجرّد إجراء شكلي.