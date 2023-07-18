حريات|المملكة المتحدة

الأمم المتحدة تنتقد قانون الهجرة البريطاني الجديد وتراه مخالفا للقانون الدولي

epa05586784 A participant of a demonstration called by 'Help Refugees Worldwide & One Human Race' carries a banner reading 'Refugees welcome' at the Old Palace Yard in London, Britain, 15 October 2016. The demonstrators expressed their solidarity with refugees and condemn inhumane treatments of refugees and demolition of refugee camps, particularly at Calais in France. EPA/HAYOUNG JEON
مظاهرة سابقة ترحب باللاجئين وتعرب عن التضامن معهم (الأوروبية)
18/7/2023

انتقدت الأمم المتّحدة -اليوم الثلاثاء- مشروع قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان البريطاني الليلة الماضية، قائلة إنه يتعارض مع القانون الدولي.

وأشارت بالذات إلى البند المتعلّق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد.

وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، ورئيس المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي -في بيان مشترك- إنّ مشروع القانون "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين".

وحذّر المسؤولان الأساسيان بالأمم المتّحدة عن هذا الملف -في بيانهما- من أنّ هذا القانون "ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية".

وهذا النصّ المثير للجدل الذي أقرّه البرلمان البريطاني -الليلة الماضية- يُعتبر حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير النظامية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.

ولا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانوناً ساري المفعول، لكنّ هذه "المصادقة الملكية" مجرّد إجراء شكلي.

المصدر : الفرنسية