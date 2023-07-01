حريات

حطام سفينة اللاجئين في اليونان.. ليبراسيون: هذا حطام إنسانيتنا!

Migration Greece This undated handout image provided by Greece's coast guard on Wednesday, June14, 2023, shows scores of people covering practically every free stretch of deck on a battered fishing boat that later capsized and sank off southern Greece. A fishing boat carrying migrants trying to reach Europe capsized and sank off Greece on Wednesday, authorities said, leaving at least 79 dead and many more missing in one of the worst disasters of its kind this year.(Hellenic Coast Guard via AP) Photo Details ID: 23165652678640 Submission Date: Jun 14, 2023 18:12 (GMT) Creation Date: Jun 14, 2023 17:53 (GMT) Photographer: Uncredited Source: Hellenic Coast Guard Copyright: PHOTO AVAILABLE TODAY, BEST QUALITY AVAILABLE Credit: ASSOCIATED PRESS Special Instructions: AP PROVIDES ACCESS TO THIS PUBLICLY DISTRIBUTED HANDOUT PHOTO PROVIDED BY HELLENIC COAST GUARD; MANDATORY CREDIT. BEST QUALITY AVAILABLE. Subjects: Politics Location: AEGEAN SEA, GREECE Transmission Reference: XPG117 Caption Writer: PG Use Information: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required.
صورة لقارب الصيد قبيل غرقه قبالة جنوب اليونان وهو يحمل مئات المهاجرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا (أسوشيتد برس)
1/7/2023

قالت صحيفة "ليبراسيون" (Liberation) الفرنسية إن عمليات صد اللاجئين، التي وصفتها بأنها إعادة قسرية غير قانونية وعنيفة تحرم من حق اللجوء، استمرت دون احترام فترة الحداد على غرق أكثر من 500 طالب لجوء لم يُعثر على جثث معظمهم، في تناس كبير لموجة التضامن الخيري التي عمّت العالم بعد وفاة الطفل السوري إيلان عام 2015، عندما قبل القادة الأوروبيون مدفوعين بهذا الموت الظالم مبدأ توزيع استقبال اللاجئين.

أما اليوم فقد أعيد المهاجرون بوحشية إلى الحدود اليونانية، وكأن تلك العاطفة التي أثارتها دراما وفاة إيلان كانت مجرد طعم. والدليل أن وفاة مئات الأشخاص، وفيهم العديد من الأطفال، لم تثر أي إعادة نظر في ممارسات الإعادة القسرية غير القانونية والمجرمة على الحدود الشرقية لأوروبا، وذلك أضعف الإيمان.

وأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم ماريا مالاغارديس- إلى إرسال لاجئة تركية إلى السجن فور القبض عليها مع ابنتها، دون النظر في حجتها التي وصفتها الكاتبة بأنها مشروعة، ولكنها أوضحت أن المشكلة لم تعد الإعادة القسرية غير الكريمة وحدها، بل إن مقاطع مصورة أظهرت على موقع تويتر هجوما عنيفا على مجموعة من 61 شخصا، جميعهم من الأتراك ومعهم ما لا يقل عن 10 أطفال، تعرضوا بعد عبورهم الحدود لهجوم من قبل رجال ملثمين في وضح النهار في مقاطعة أوريستيدا.

وخلصت الكاتبة إلى أن انتصار اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين في الانتخابات التشريعية يوم الأحد الماضي ليس مطمئنا، ويشير إلى احتمال استمرار الممارسات الإجرامية وغير القانونية، في وقت لا تصدر فيه كلمة احتجاج من قبل الزعماء الأوروبيين على حوادث الطرد الوحشية هذه.

المصدر : ليبراسيون