بسبب جرائم إلكترونية.. ماليزيا تدرس اتخاذ إجراء ضد تطبيق تليغرام

أفادت مصادر صحفية بأن لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا تدرس اتخاذ إجراء ضد تطبيق تليغرام بسبب الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبره.

ونسبت صحيفة "ذا ستار" الماليزية لرئيس اللجنة ذو القرنين محيي ياسين القول إن تطبيق تليغرام أصبح واحدا من أبرز 5 منصات تشهد حدوث أنشطة جرائم إلكترونية، بعد أن كان ضمن أبرز 11 منصة خلال الفترة ما بين 2019 و2020.

وقال ذو القرنين "يجب اتخاذ إجراءات قوية لحماية المستخدمين. لدينا قوانين يجب اتباعها. بالنسبة لتليغرام، لا توجد قنوات معينة أو مسؤولون يمكن اللجوء إليهم في هذه القضايا للمضي في اتخاذ الإجراء التالي".

وأوضح أن تطبيق تليغرام يحظى بشعبية لأنه يقدم مستوى مرتفعا من الأمن لمستخدميه بالإضافة إلى عدم الكشف عن الهوية والتشفير الآمن، مما يتيح مشاركة قدر كبير من البيانات على الإنترنت.

وتابع أن الانضمام للتطبيق أسهل للمجرمين السيبرانيين، حيث إنه لا يتطلب تسجيل أو تقديم اعتماد لكي تتم الموافقة على الانضمام للتطبيق، كما أنه لا يوجد من يسيطر على المنصة.

يشار إلى أنه تم دعوة تليغرام مؤخرا لمناقشة تزايد قضايا الجرائم السيبرانية مع وزارة الاتصالات.