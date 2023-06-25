102 منظمة حقوقية تدعو للتصويت على هيئة أممية لمفقودي سوريا

دعت 102 منظمة سورية ودولية، بينها هيومن رايتس ووتش، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصويت على تأسيس هيئة إنسانية تسعى إلى منح السوريين إجابات طال انتظارها عن أحبائهم المفقودين منذ زمن طويل.

ونُشرت رسالة المجموعات إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في خطاب مشترك يوم 23 يونيو/حزيران 2023.

ويتوقع أن يتم التصويت على قرار إنشاء وحدة جديدة للأمم المتحدة معنية بمفقودي سوريا في وقت قريب، قد يكون خلال الأيام المتبقية من يونيو/حزيران.

وحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقدَ قرابة 100 ألف شخص خلال 12 عاما من النزاع في سوريا، وعديد منهم أخفي قسرا على يد الحكومة السورية.

وقال لويس شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إن "العائلات التي تحاول جاهدة معرفة مصير مفقوديها في سوريا هي التي وضعت فكرة إنشاء مؤسسة إنسانية معنية بمعرفة ما حدث لأحبائهم المخفيين. الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الحكومة السورية وحليفتها روسيا، مدينة لآلاف العائلات السورية التي تعاني بالتصويت لصالح هذه المبادرة المهمة".

وقالت المنظمات إن إنشاء هذه المؤسسة الأممية الجديدة سيكون خطوة مهمة نحو تقديم إجابات طال انتظارها لعدد لا يحصى من العائلات السورية التي عانت الفقدان وعدم اليقين منذ فترة طويلة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول الأعضاء العمل على دعم إنشاء تلك الهيئة في تصويت الجمعية العامة، وكذلك ضمان تمويلها بالكامل من الميزانية العادية للأمم المتحدة، وامتلاكها كل الدعم والموارد اللازمة لأداء مهمتها.

وقالت المجموعات -في بيانها المشترك- إن "المضي قدما في هذه القضية أساسي للأسر والمجتمع ككل. يجب على المجتمع الدولي أن يمد يد الدعم والمساعدة للأسر والضحايا المحتاجين. الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".