وسط حرارة شديدة.. المكسيك تنقذ 129 مهاجرا محشورين في شاحنة

قال المعهد الوطني للهجرة إن السلطات المكسيكية عثرت على 129 مهاجرا، بعضهم قُصّر، مكدسين في مؤخرة شاحنة بولاية فيراكروز بشرق البلاد.

وكان المهاجرون محشورين في مقطورة وسط موجة حارة في المكسيك، حيث تجاوزت درجات الحرارة 45 درجة مئوية وهو أعلى من المعتاد في الولاية.

وكان موظفو الهجرة قد اكتشفوا في أواخر مايو/أيار 175 مهاجرا، معظمهم من أميركا الوسطى، في ولاية تشياباس بجنوب غربي المكسيك. وتم إيقاف 300 شخص آخرين عند نقطة تفتيش في فيراكروز في مارس/آذار.

وقال معهد الهجرة إن المسافرين الذين عثر عليهم يوم الجمعة بينهم بالغون من غواتيمالا وهندوراس والهند والسلفادور و19 قاصرا غير مصحوبين بذويهم.

وأضاف أن الأطفال سيوضعون تحت رعاية الدولة، بينما ستبحث حالات الآخرين لتحديد وضعهم القانوني في المكسيك، وقبض على 4 من المشتبه بهم في عملية تهريب المهاجرين.

ويواجه آلاف المهاجرين الفارين من العنف والفقر في بلدانهم خطر الخطف والاستغلال على أيدي عصابات إجرامية أثناء عبورهم المكسيك في طريقهم إلى الحدود الأميركية.

وخُطف أكثر من 2100 مهاجر في المكسيك العام الماضي، حسب المعهد الوطني للهجرة.