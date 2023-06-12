في دراسة "صادمة".. ثلث الرجال بألمانيا يقبلون العنف ضد المرأة

أظهرت نتائج دراسة وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها "صادمة" أن أكثر من ثلث الرجال في ألمانيا يرون أن العنف ضد المرأة "مقبول".

وقال 33% من الرجال الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و35 عاما في الدراسة الاستقصائية -التي تنشرها مجموعة "فونكه" الإعلامية اليوم الاثنين- إنهم يقبلون فكرة أن "تنزلق أيديهم" أحيانا خلال شجار مع شريكات حياتهم.

وأقر 34% بأنهم سبق أن مارسوا العنف ضد النساء في الماضي.

ورأى كارستن كاسنر من مجموعة "فدرال فوروم مِن" الناشطة من أجل المساواة بين الجنسين أن هذه النتائج "صادمة".

وقال كاسنر في تصريح لمجموعة "فونكه" إن ثمة "مشكلة" في "تقليل ثلث الرجال الذين شملهم الاستطلاع أهمية العنف الجسدي ضد المرأة"، مشددا على ضرورة أن "يتغير ذلك بصورة عاجلة".

وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت لحساب منظمة "بلان إنترناشونال جيرماني" (Plan International Germany) لمساعدة الأطفال من التاسع إلى 21 مارس/آذار الفائت، وشمل ألف رجل وألف امرأة من كل أنحاء ألمانيا تراوحت أعمارهم بين 18 و35 عاما.

وتعرضت أكثر من 115 ألف امرأة للعنف المنزلي عام 2021، وفقا لبيانات الشرطة الفدرالية الألمانية، وقُتلت أكثر من 300 امرأة على أيدي شركاء حياتهن الحاليين أو السابقين في العام نفسه.

والعام الماضي، قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إنه سيدفع من أجل إقرار تعديلات قانونية لتغليظ العقوبات على العنف ضد المرأة.

وشدد بوشمان وقتها على ضرورة أن تتسم عقوبات "العنف القائم على النوع الاجتماعي" بـ"الصرامة اللازمة".