إيران تتحدث عن تبادل محتمل للسجناء مع واشنطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن بلاده قد تجري تبادلا للسجناء مع الولايات المتحدة قريبا، إذا أبدت واشنطن حسن النية.

جاء ذلك بعد يوم من تلميح الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى إمكانية التوصل لاتفاق نووي مع الغرب.

وقال كنعاني "بالنسبة لمسألة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة: المفاوضات جارية عبر وسطاء… إذا أظهر الطرف الآخر نفس الجدية وحسن النية فيمكن لذلك أن يحدث في المستقبل القريب".

ومن بين الأميركيين المحتجزين لدى إيران سياماك نمازي، وهو رجل أعمال إيراني يحمل الجنسية الأميركية، صدر بحقه حكم عام 2016 بالسجن 10 سنوات بتهمتي التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية.