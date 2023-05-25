الأمم المتحدة ترصد 25 حالة عنف جنسي في السودان وتدعو لوقف "العنف العبثي"

رصدت الأمم المتحدة 25 حالة عنف جنسي على الأقل في السودان، وناشدت طرفي القتال وقف العنف وحماية المدنيين.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن مكتبه وثّق تلك الحالات "حتى الآن"، وإن العدد الحقيقي "من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير".

ووصف المسؤول الأممي السامي ما يحدث في السودان بأنه "مفجع"، ووجه مناشدة مباشرة لطرفي القتال لوقف العنف الجنسي وحماية المدنيين.

وأسفر القتال الذي اندلع في البلاد قبل أكثر من شهر عن مقتل مئات المدنيين، وأجبر أكثر من مليون شخص على الفرار من العنف.

وأوضح تورك أن مكتبه تلقى تقارير عن استخدام طائرات مقاتلة واشتباكات في العاصمة الخرطوم الليلة الماضية، رغم وقف إطلاق النار.

وقال -في إفادة صحفية بجنيف- "كثير من المدنيين محاصرون فعليا في مناطق تشهد قتالا بلا هوادة".

وخاطب تورك قائدَ الجيش رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائلا "عليكما أن تصدرا تعليمات واضحة لا لبس فيها لكل من يأتمر بأمركما، تفيد بعدم التسامح على الإطلاق مع العنف الجنسي.. يجب حماية أرواح المدنيين ويتعين عليكما وقف هذا العنف العبثي على الفور".