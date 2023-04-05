وسط أعمال تخريب وتنكيل.. إسرائيل تعتقل 2200 فلسطيني منذ بداية العام

أفاد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء بأن السلطات الإسرائيلية اعتقلت منذ بداية العام الجاري 2200 فلسطيني في الضفة الغربية، أكثر من نصفهم في القدس الشرقية.

وأوضح النادي أن مدينة القدس تُسجل شهريا النسبة الأعلى في حوادث الاعتقال، حيث شهدت اعتقال 1200 في الفترة ذاتها.

وفسر النادي ذلك بكونها تشهد مواجهة يومية مع الاحتلال، واعتداءات مكثفة، لا سيما مع التصاعد المستمر للاقتحامات التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون في المسجد الأقصى.

وقال إن قوات الاحتلال صعّدت من استهداف المواطنين في القدس في شهر رمضان منذ عام 2021.

وأوضح النادي أن عمليات الاعتقال شملت كل الفئات بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى إضافة إلى الجرحى، ورافقتها حوادث تخريب وتنكيل واسعة.

وقال إن عمليات الاعتقال في القدس تأخذ خصوصية من حيث الممارسات الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون عمومًا، فبعض المقدسيين تعرضوا على مدار سنوات قليلة لاعتقالات وصلت إلى أكثر من 40 مرة، وفي كل مرة يفرج عنهم بشروط كفرض الغرامات المالية، والكفالات، أو بشرط الحبس المنزلي، والإبعاد وتحديدًا عن البلدة القديمة بما فيها المسجد الأقصى.

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية فجر الأربعاء المسجد الأقصى وتخلل الاقتحام إصابات واعتقالات في صفوف المعتكفين بالمسجد.

وتشهد مدينة القدس الشرقية وضواحيها تزايد التوتر منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي التي يصفها صحفيون إسرائيليون بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.