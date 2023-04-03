خطر حقيقي.. رايتس ووتش تحذر من خطط لإعادة الروهينغا إلى ميانمار

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات بنغلاديش إلى تعليق خطط لإعادة لاجئي الروهينغا إلى بلدهم ميانمار.

وحذرت المنظمة الحقوقية الدولية من أن أرواح هؤلاء وحريتهم ستكون في خطر حقيقي هناك.

وزار وفد من ميانمار بنغلاديش مؤخرا من أجل محاولة جديدة لإقناع اللاجئين بالعودة. وبحسب هيومن رايتس ووتش، أجبر مسؤولون الروهينغا على مقابلة ممثلين لمجلس ميانمار العسكري.

وأشار البعض إلى أن اللقاءات كانت بشأن إعادة توطين محتملة في دولة ثالثة.

وذكر لاجئو الروهينغا مرارا أنهم يرغبون في العودة إلى بلادهم، لكن إذا تم منحهم الأمن وحق الوصول إلى الأرض وسبل المعيشة وحرية التنقل وحقوق المواطنة.

ويقيم نحو مليون من الروهينغا في بنغلاديش في أكبر تجمع لمخيمات اللاجئين بالعالم.

وفرّ مئات الآلاف من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى الدولة المجاورة في 2017 عندما شن الجيش ومتطرفون بوذيون هجوما ضد الأقلية المسلمة.

وتأمل بنغلاديش في عودتهم إلى ميانمار. وفشلت حتى الآن عدة محاولات لإعادتهم لأسباب أمنية.