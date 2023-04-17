رام الله- لم يكن الشاب الفلسطيني محمود جمال التعامرة قد تجاوز 18عاما من عمره حين اعتقله الاحتلال الإسرائيلي عام 2017، وحكم عليه بالسجن 5.5 سنوات. وقبل عام من الإفراج عنه، بدأت آثار المرض تظهر عليه دون أن يتلقى العلاج المطلوب، فخرج غير قادر على الحركة.

أفرج الاحتلال عن التعامرة في فبراير/شباط الماضي دون أن يتم تشخيص مرضه، وكانت المسكنات هي كل ما تلقاه في أسره، لتنقله عائلته من بوابة السجن إلى المستشفى الذي لم يغادره إلى منزله في بلدة تقوع القريبة من بيت لحم جنوب الضفة الغربية، حتى الآن.

يقول والد محمود للجزيرة نت "تبيّن إصابته بورم يضغط على النخاع الشوكي مما تسبب في تعطّل عمل الأعصاب، وخضع بعد الإفراج عنه لعملية جراحية لاستئصاله".

وبحسب الوالد، بدأ محمود يشعر بآلام في أسفل قدميه وامتدت إلى كامل الساق وحتى الخصر، مع عدم قدرة على الحركة إلا بمساعدة أسرى آخرين.

ورغم ذلك، كانت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ترفض إجراء الفحوص الطبية اللازمة له لمعرفة حقيقة مرضه، وفق والده. وعلى مدى عام ونصف، حاولت العائلة الضغط للإفراج عنه لإجراء الفحوص الطبية، أو إدخال طبيب مختص، وقوبلت محاولاتها بالرفض، حتى تمكنت إحدى المؤسسات الطبية الإسرائيلية من تقديم استئناف للمحكمة يطلب السماح له بإجراء صورة طبقية، لكن إدارة السجون ماطلت ورفضت إجراءها حتى الإفراج عنه.

أدى تأخير الفحوص الطبية لمحمود التعامرة إلى تفشي الورم في جسده، وصعوبة علاجه فيما بعد. وهو ما يواجهه كل الأسرى المرضى في سجون الاحتلال وخاصة ذوي الحالات الخطرة منهم، مما يجعل علاجهم فيما بعد صعبا، وكثير منهم يواجهون الموت في السجون أو حتى بعد الإفراج عنهم.

فقد كليته

أما الأسير إسماعيل عارف من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية، فقد كلفه التأخير في العلاج خسارة كليته اليسرى. فبعد إضراب عن الطعام خاضه مع الأسرى عام 2017، بدأ يشعر بآلام في جسده، وتوجه لعيادة سجن النقب (جنوب)، ورغم ظهور خلل في فحص الدم إلا أن طبيب السجن لم يحوّله لإجراء فحوص أخرى، معللا "أن حالته لا تستدعي ذلك".

وحيث إن سلطات سجون الاحتلال لا تسمح للأسرى بإجراء الفحوص إلا مرة واحدة كل 6 أشهر، فقد كان على عارف انتظار الموعد الجديد، ومنه إلى الموعد الثالث والرابع. ورغم زيادة الأعراض فإن طبيب السجن كان يماطل في تحويله للمستشفى.

وبعد عامين كاملين، لم يكن بالإمكان تجاهل حالته الصحية، فأخبره طبيب السجن أنه سيتم نقله للفحص بعد انتهاء فترة الأعياد اليهودية في حينه، فقابله الأسرى بالاحتجاج وإعلان الاستنفار ضد إدارة السجن مما اضطرها لنقله في اليوم نفسه إلى المستشفى، وهناك تبين تعطّل عمل كليته، وفشلت كل جهود الأطباء في علاجها.

بعد يومين من عملية استئصالها، نُقل عارف إلى أقسام السجن العادية، ولم يسمح له باستكمال العلاج. وقال للجزيرة نت "في البداية رفض الأطباء السماح بإخراجي، فقام ممثل مصلحة السجون بالتوقيع على ورقة إخلاء مسؤولية المستشفى".

أفرج عن إسماعيل عارف بعد قضاء حكم بـ20 عاما كاملة محملا بخوف دائم على صحته، وهو الذي اضطر للعيش بكلية واحدة جراء الإهمال الطبي، كحال مئات الأسرى ممن أفرج عنهم ومن لا يزالوا في الأسر.

عيادة من زمن الاستعمار

يوثّق نادي الأسير الفلسطيني 700 حالة مرضية بين المجموع الكلي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والبالغ عددهم 4900 أسير. منهم 24 أسيرا مصابون بالسرطان بدرجات متفاوتة، 15 منهم يتواجدون بشكل دائم في عيادة سجن الرملة، وبعض الحالات لم تغادره منذ 20 عاما بسبب الأمراض المستعصية ورفض الإفراج عنها.

وبحسب شهادات الأسرى، فإن هذه العيادة هي جزء من رحلة التنكيل بهم داخل السجون، فهي عبارة عن قسم في سجن الرملة الذي بنته القوات البريطانية بين مدينتي الرملة واللد خلال استعمارها عام 1936، وحوّلته إسرائيل بعد احتلال 1948 إلى مجمع أمني، ويتكون من غرفتين وممر ضيق يفضي إلى الساحة التي بني فيها مطبخ.

تقول الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة إن السجن -بما فيه العيادة- لم يجرِ أي تطوير في بنائه منذ إعادة استخدامه من قبل إسرائيل، ولا تتوفر فيه المتطلبات الأساسية لأي مركز طبي.

و"في الفترة الأخيرة شهدت العيادة المُعدّة لاستقبال أقل من 10 حالات، اكتظاظا كبيرا جراء ارتفاع حالات الأسرى الذين يتم اعتقالهم بعد إصابتهم، وجميعهم بحاجة لعناية طبية على مدار الوقت وهو ما لا يتوفر".

وفيما يتعلق بسياسة الإهمال الطبي، قالت سراحنة إن الاحتلال يتلاعب في طريقة تقديم العلاج، والإهمال الطبي هو المماطلة وتأخير تقديم العلاج مما ينتج عنه تفاقم الحالات المرضية، وخاصة في حالات الإصابة بالسرطان.

ومن بين الأمثلة الأخيرة على المماطلة، كانت حالة الأسير وليد دقة من الداخل الفلسطيني -المعتقل منذ 36 عاما- الذي يعاني منذ سنوات من أحد أنواع سرطان الدم، وجراء عدم تقديم العلاج اللازم له في وقته، تطوّرت حالته إلى تلف في النخاع الشوكي ودخل مرحلة الخطر الشديد.

75 شهيدا جراء الإهمال الطبي

وبحسب توثيق المؤسسات الحقوقية، فقد بلغ عدد الأسرى الذي استشهدوا في السجون جراء الإهمال الطبي 75 شهيدا من أصل 236 أسيرا استشهدوا في السجون منذ عام 1967.

وموت الأسرى قد لا يكون داخل السجون فقط، فعدد منهم خاضوا رحلة علاج منذ لحظة خروجهم من السجن انتهت باستشهادهم بعد أيام أو أشهر قليلة، ومن بينهم الأسير إيهاب زيد الكيلاني من نابلس بعد الإفراج عنه بفترة قصيرة، والأسير حسين مسالمة.

واعتقل المسالمة عام 2002 وحكم عليه بالسجن 20 عاما، وقبل إكمال 15 عاما بدأت علامات المرض تظهر عليه، وكان كلما أجرى فحوصا طبية يتلقى الرد من إدارة السجن بأنه سليم، وبقي على هذه الحال 4 سنوات أجرى خلالها أكثر من 40 فحص دم، وكل مرة يكون الرد أن الفحص سليم، ولا يتلقى سوى قليل من المسكنات.

بعد ذلك تفاقمت حالته الصحية مما اضطر إدارة السجن لنقله إلى المستشفى، وهناك أبلغ بإصابته بسرطان الدم في مراحل متأخرة، ومباشرة تم تحويله للعلاج الكيمياوي. وبعد 45 يوما من تدهور حالته الصحية اتخذت إدارة مصلحة السجون قرارا بالإفراج عنه قبل انتهاء فترة حكمه بعام ونصف تقريبا، لكنه لم يكمل 6 أشهر في المستشفى الفلسطيني الذي نقل إليه من السجن مباشرة، واستشهد في أيلول/سبتمبر 2021.

وعائلة مسالمة، من سكان مدينة بيت لحم جنوب الضفة، لم تكن على علم بمرضه وصُدمت بخبر إصابته بالسرطان، يقول شقيقه بلال للجزيرة نت "ما جرى مع حسين هو عملية قتل مدبّر، فكيف يمكن أن لا يظهر مرض سرطان الدم في كل الفحوص الطبية التي قام بإجرائها؟".