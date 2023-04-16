بينهم 700 مريض و200 امرأة وطفل.. تقرير فلسطيني: 4900 أسير في سجون إسرائيل

قالت مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى إن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 4900 أسير، بينهم 700 أسير مريض، و200 امرأة وطفل، فضلا عن أكثر من ألف معتقل إداري.

كما تواصل إسرائيل احتجاز جثامين 12 أسيرا توفوا داخل السجون خلال العقود الماضية.

جاء ذلك في تقرير مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي حكومية، ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز وادي حلوة في القدس، وجميعها غير حكومية. وذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يحل غدا الاثنين.

وذكرت المؤسسات الحقوقية أن عدد المعتقلين حاليا 4900، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلا وطفلة تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وأكثر من ألف معتقل إداري بينهم 6 أطفال وامرأتان.

وأضافت أن عدد الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 يبلغ 23، كما أعيد اعتقال 11 أسيرا محررا في صفقة "وفاء الأحرار" (بين إسرائيل وحماس عام 2011) أبرزهم الأسير نائل البرغوثي "الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل العام الـ43 في سجون الاحتلال، قضى منها 34 عاما بشكل متواصل".





أما الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكام بالسجن المؤبد، فيبلغ عددهم -وفق التقرير الحقوقي- 554 أسيرًا.

والسجن المؤبد غير محدد المدة، وفي بعض الحالات يستمر الاعتقال بعد الوفاة، إذ تواصل إسرائيل احتجاز جثامين 12 أسيرا توفوا داخل السجون بين عام 1980 و2023.

وكشف التقرير عن وجود 700 أسير مريض "24 منهم مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة"، وحذر من "استمرار جريمة الإهمال الطبي/ القتل البطيء بحق الأسرى".

وخلال عام 2023، سجلت المؤسسات الحقوقية نحو 2300 حالة اعتقال بينها "أكثر من 350 طفلا غالبيتهم من القدس، و40 من النّساء والفتيات".

وقالت المؤسسات الفلسطينية إن المعتقلين يواجهون إلى جانب عائلاتهم "جرائم ممنهجة"، مشيرة إلى "تفشي سياسة العقاب الجماعي، والاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم، والملاحقة المتكررة، والتهديدات، واستخدام العائلة كأداة للضغط على المعتقل، وجريمة التّعذيب في مراكز التّحقيق".





ولفت تقرير المؤسسات الفلسطينية إلى تصاعد سن قوانين وتشريعات "عنصرية تمس مصير الأسرى وعائلاتهم" خلال العام الجاري، تضاف إلى قوانين سابقة.

وذكر منها "مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال، إضافة إلى قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى ومحررين مقدسيين ومن الأراضي المحتلة عام 1948".

وقال إن إسرائيل تواصل عزل 35 أسيرا انفراديا "من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية، وصحية مزمنة"، كما تواصل "عمليات الاقتحام لأقسام الأسرى، والتنكيل بهم ومنع زيارة عائلاتهم".

من جهة ثانية، قال نادي الأسير الفلسطيني -في بيان منفصل وصل الأناضول نسخة منه- إن الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان (44 عاما) يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقاله لليوم الـ70 على التوالي.

وذكر النادي أن عدنان، وهو من بلدة عرابة جنوبي جنين (شمال)، يمر بظروف "صحية صعبة للغاية"، وأعلن إضرابه فور اعتقاله في الخامس من فبراير/شباط الماضي.

ويوم 17 أبريل/نيسان 1974، أقر المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، خلال دورته العادية، ذلك التاريخ يومًا وطنيًا للوفاء "للأسرى الفلسطينيين" داخل السجون الإسرائيلية.