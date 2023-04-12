حريات

تمتد 6 أشهر.. إيطاليا تعلن الطوارئ لمواجهة الهجرة غير النظامية

This picture grabbed on a video released by the Italian Navy on October 13, 2013 shows immigrants aboard a raft while being rescued from the sea by crew members of a naval vessel, off the Italian island of Lampedusa. Humanitarian agencies say nearly 20,000 migrants have perished while trying to cross the Mediterranean Sea into Europe over the past 20 years. Some 30,000 migrants have landed in Italy this year -- four times more than in 2012
الحكومة الإيطالية قالت إنها تواجه تدفقا كبيرا من المهاجرين باتجاه حدودها الجنوبية (الفرنسية)
12/4/2023

أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 6 أشهر، وخصصت موارد مالية كبيرة لمواجهة أزمة الهجرة غير النظامية المتدفقة بازدياد على حدودها خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء أمس الثلاثاء، وذلك عقب اجتماع لحكومة اليمين الائتلافية.

وقالت ميلوني إن مجلس الوزراء قرر إعلان حالة الطوارئ بخصوص الهجرة للانتقال إلى إدارة أكثر فاعلية لتدفق المهاجرين والاستجابة للحالات المتعلقة بها في التوقيت المناسب.

من جانبه، ذكر مكتب رئاسة الوزراء الإيطالية -في بيان- أن هذه الخطوة تأتي جراء تدفق المهاجرين الكبير إلى حدود البلاد خلال الفترة الأخيرة، واكتظاظ مراكز استقبال المهاجرين، وسط توقعات بازدياد حركة الهجرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البيان أن حالة الطوارئ المعلنة ستمتد 6 أشهر، وأن الحكومة خصصت ميزانية بقيمة 5 ملايين يورو للحالات الطارئة في هذا الخصوص.

يُذكر أن إيطاليا تستقبل موجات هجرة غير نظامية قادمة من الشمال الأفريقي عبر البحر المتوسط.

وحسب الصحافة الإيطالية، فإن سلطات البلاد أنقذت نحو ألفي مهاجر غير نظامي في مياه البحر المتوسط خلال الفترة بين 7-11 أبريل/نيسان الجاري.

وبلغ إجمالي المهاجرين الذين ضبطتهم السلطات الإيطالية منذ مطلع العام حتى يوم 11 أبريل/نيسان الجاري 31 ألفا و292 شخصا، حسب بيانات وزارة الداخلية.

المصدر : وكالة الأناضول