تمتد 6 أشهر.. إيطاليا تعلن الطوارئ لمواجهة الهجرة غير النظامية

أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 6 أشهر، وخصصت موارد مالية كبيرة لمواجهة أزمة الهجرة غير النظامية المتدفقة بازدياد على حدودها خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء أمس الثلاثاء، وذلك عقب اجتماع لحكومة اليمين الائتلافية.

وقالت ميلوني إن مجلس الوزراء قرر إعلان حالة الطوارئ بخصوص الهجرة للانتقال إلى إدارة أكثر فاعلية لتدفق المهاجرين والاستجابة للحالات المتعلقة بها في التوقيت المناسب.

من جانبه، ذكر مكتب رئاسة الوزراء الإيطالية -في بيان- أن هذه الخطوة تأتي جراء تدفق المهاجرين الكبير إلى حدود البلاد خلال الفترة الأخيرة، واكتظاظ مراكز استقبال المهاجرين، وسط توقعات بازدياد حركة الهجرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البيان أن حالة الطوارئ المعلنة ستمتد 6 أشهر، وأن الحكومة خصصت ميزانية بقيمة 5 ملايين يورو للحالات الطارئة في هذا الخصوص.

يُذكر أن إيطاليا تستقبل موجات هجرة غير نظامية قادمة من الشمال الأفريقي عبر البحر المتوسط.

وحسب الصحافة الإيطالية، فإن سلطات البلاد أنقذت نحو ألفي مهاجر غير نظامي في مياه البحر المتوسط خلال الفترة بين 7-11 أبريل/نيسان الجاري.

وبلغ إجمالي المهاجرين الذين ضبطتهم السلطات الإيطالية منذ مطلع العام حتى يوم 11 أبريل/نيسان الجاري 31 ألفا و292 شخصا، حسب بيانات وزارة الداخلية.