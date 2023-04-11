المركز القطري للصحافة: الغطاء السياسي الدولي ساعد إسرائيل على الإفلات من العقاب

أعرب المركز القطري للصحافة عن استنكاره الشديد لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ اعتداءاتها على الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة، "وسط صمت دولي".

وقال المركز إن الغطاء السياسي العالمي لإسرائيل مكّنها من الإفلات من العقاب والتهرب من مسؤولياتها في كل مرة.

وجاء في بيان للمركز "في كل عام ومع كل رمضان، تبدأ سلطات الاحتلال في إثارة مشاعر المسلمين باقتحامها المتكرر للمسجد الأقصى".

وندد المركز بجرائم قوات الاحتلال بحق المصلين العزّل في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى جرائم أخرى استهدفت السكان المدنيين في مدن فلسطين.

وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والضغط على الإسرائيليين "لوقف مثل هذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم الحرب، والتي تهدد المنطقة والعالم مع انعدام الأمن والاستقرار".