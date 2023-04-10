الشرطة الكندية توجه اتهاما بارتكاب جريمة كراهية لرجل هدد مصليا

قالت الشرطة الكندية إنها ألقت القبض على رجل ووجهت له اتهاما بارتكاب ما وصفته بحادث بدافع الكراهية في مسجد بإقليم أونتاريو، بعد أن توجّه صوب أحد المصلين وهدده ووجه له إساءات دينية.

وأوضحت شرطة منطقة يورك، في بيان، أن الحادث وقع في بلدة ماركام، وأُلقي القبض على المشتبه فيه شاران كاروناكاران البالغ من العمر 28 عاما في تورونتو.

وقالت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ، في تصريح صحفي، "هذا العنف والرهاب من الإسلام ليس لهما مكان في المجتمع الكندي".

وذكرت تقارير محلية أن شخصا جاء إلى المسجد في البلدة الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمالي تورنتو، يوم الخميس الماضي، ومزّق -على ما يبدو- أحد المصاحف وصرخ في المصلين.

وقالت الشرطة إنها اتهمت المشتبه فيه بالتهديد والاعتداء بسلاح والقيادة الخطرة، ويرتقب أن يمثل أمام محكمة العدل العليا في أونتاريو في نيوماركت غدا الثلاثاء. ​​​​​