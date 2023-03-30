تقرير: كوريا الشمالية تعدم أشخاصا لتداولهم مقاطع مصورة وممارسة أنشطة دينية

اتهم تقرير كوري جنوبي كوريا الشمالية بإعدام أشخاص بتهم تتعلق بالمخدرات وتداول مقاطع من وسائل إعلام كورية جنوبية وممارسة أنشطة دينية، في ظل قمع البلاد للحقوق والحريات.

واستندت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، المسؤولة عن إدارة الشؤون بين الكوريتين، في التقرير المؤلف من 450 صفحة إلى شهادات تم جمعها في الفترة من 2017 إلى 2022 من أكثر من 500 كوري شمالي فروا من وطنهم.

وقالت الوزارة في التقرير الصادر اليوم الخميس إن "حق مواطني كوريا الشمالية في الحياة مهدد بشكل كبير على ما يبدو".

وأضافت "تُنفذ عمليات الإعدام على نطاق واسع بسبب أفعال لا تبرر عقوبة الإعدام، بما في ذلك جرائم متعلقة بالمخدرات وتداول مقاطع فيديو كورية جنوبية وأنشطة دينية أو مرتبطة بخرافات".

وترفض كوريا الشمالية عادة الانتقادات بشأن أوضاع حقوق الإنسان لديها، وتصفها بأنها جزء من مخطط للإطاحة بحكامها.

وقدم التقرير تفاصيل عن الانتهاكات المتفشية للحقوق التي تنفذها الدولة في المجتمعات المحلية ومعسكرات الاعتقال وأماكن أخرى، وشملت الانتهاكات عمليات الإعدام العلنية والتعذيب والاعتقالات التعسفية.

وقالت الوزارة إن عمليات القتل والتعذيب تحدث بشكل منتظم في مراكز الاحتجاز وأعدم البعض بعد إجراءات موجزة في أعقاب القبض عليهم وهم يحاولون عبور الحدود.

واستقر ما يقرب من 34 ألف كوري شمالي في كوريا الجنوبية، لكن عدد المنشقين انخفض بشكل حاد بسبب تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود.