الأمم المتحدة: التعليم أقوى سلاح لمحاربة العنصرية

احتفلت الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، في فعالية ركزت على أهمية التعليم باعتباره أقوى سلاح لمحاربة العنصرية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مشروع الاستعباد "الشرير" استمر أكثر من 400 عام، وكان يمثل أكبر حركة هجرة قسرية في تاريخ البشرية.

وأضاف في فعالية الجمعية العامة التي عقدت أمس الاثنين أن "ملايين الأطفال والنساء والرجال الأفارقة اختطفوا وتم الاتجار بهم عبر المحيط الأطلسي، انترعوا من أسرهم وديارهم، لتتمزق مجتمعاتهم وتتحول أجسادهم إلى سلعة ويحرموا من إنسانيتهم".

وقال الأمين العام إن إرث تجارة الرقيق عبر الأطلسي ما زال باديا حتى يومنا هذا، وأشار إلى الصلة المباشرة بين حقبة الاستغلال الاستعماري وانعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية في العصر الحالي.

وذكر أن ندوب العبودية ما زالت بادية في التفاوت المستمر في الثروات والدخل والصحة والتعليم والفرص، وقال إن الخطاب العنصري الذي استُخدم في الماضي لتبرير تجارة الرقيق غير الإنسانية يشبه خطاب الكراهية الذي يعود للظهور اليوم من المنادين بتفوق العنصر الأبيض.





ووصف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي تجارة الرقيق، في افتتاح الفعالية، بأنها أحد أبشع الجرائم ضد البشرية. وقال "إنها جريمة ارتكبت على مدى أكثر من 400 عام، وأدت إلى ترحيل أكثر من 15 مليون رجل وامرأة وطفل. جريمة ارتكبت تحت أعين القانون، بل في أغلب الأوقات بدعم من قانون ذلك العصر".

أما تايلور كاسيدي، وهي ناشطة شابة أميركية من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، فتحدثت أمام الجمعية العامة قائلة "أتذكر أنني كنت أبحث في كتاب التاريخ المدرسي عن أي من القصص التي كانت تحكيها لي أمي وجدتي، ولكنني لم أجد سوى صفحة واحدة عن العبودية في أميركا".

وقالت إن هذه الصفحة وصفت تاريخا امتد على 400 عام من الصدمات والمعاناة لضحايا مجهولي الهوية بدا كأنهم كانوا هامشا مختصرا لتاريخ بلدها والعالم.

وتحدثت الناشطة البرازيلية جميلة ريبيرو في الفعالية عن الحاجة للسياسات العامة والتعليم في هذا الشأن، وقالت إن "التعليم يقوم بدور أساسي في خلق الفرص وتوسيع نظرتنا إلى العالم".

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي قال إن التعليم كفيل بعدم تكرار مآسي الماضي؛ "فمن خلال التعليم يمكننا دحض أي محاولة لتغيير الحقائق المثبتة. بالتعليم يمكننا رفع الوعي بالمخاطر الناجمة عن المفاهيم الخاطئة للاعتقاد بالتفوق العنصري، سواء في الماضي أو الحاضر. عبر التعليم يمكننا ضمان أن أحدا لن يمر أبدا بالجحيم الذي عاشه 15 مليون شخص ممن نحيي ذكراهم اليوم".